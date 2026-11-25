Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlker Aksum, Üsküdar'da objektiflere yansıdı. Televizyon sektöründeki uzun çalışma saatleri ve oyunculardan istenen ücret indirimleri hakkında konuşan oyuncu, "Süreler problem. Bu süreler olduğu sürece bu ücretler dönecek. Set çalışanlarına ve oyunculara fatura çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Asıl problem süreler" dedi.

Ücretinde indirim yapıp yapmayacağı sorulan Aksum, teklife kesin bir dille karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı: Ben kendi adıma konuşuyorum. Yüzde 0,1 bile indirim yok. Ben işime çok ciddi sahip çıkan, ciddi mücadele içerisinde olan bir oyuncuyum. Kabul etmiyorum. Olursa da başka türlü bakarız yolumuza.