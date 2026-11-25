Hava Pilot Albay Mehmet Çöl'ün Tepebaşı ilçesine bağlı Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Hava Pilot Astsubay Kıdemli Çavuş 'ın Odunpazarı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Şeker Sokak'taki ailesine ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın Şeker Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki ailesine şehadet haberini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile askeri yetkililer verdi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un (33) şahadet haberi, babası Kadir ve annesi Hülya Karabulut'a askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş ile Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

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ABLASI FENALAŞTI

Eşinden boşandığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberini alan veteriner hekim ablası Zeliha Çetin ise fenalaştı. Çetin, evde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehidin anne ve babasının Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşadıkları öğrenildi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit olan askerlerden evli ve 3 çocuk babası Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan’ın (33) acı haberi, askeri yetkililer tarafından Denizli’nin Sarayköy ilçesi Aşağı Mahalle’de yaşayan annesi Bilgi Demirhan (63) ile babası Cengiz Demirhan’a (69) verildi. Demirhan’ın şehit haberi başta ailesi olmak üzere ilçede büyük üzüntü yarattı. Bilgi-Cengiz Demirhan çiftinin yaşadığı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

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BEBEĞİ 3 AYLIKTI

Eskişehir’de yaşayan şehit Demirhan’ın eşi Nesrin Demirhan’ın 3’üncü çocuğunu 3 ay önce dünyaya getirdiği öğrenildi. Şehit Demirhan’ın bulunduğu helikopterin kaza kırıma uğramadan önce sanal medya hesabında helikopterden halatla sarkıp eğitim yaparken, paylaşım yaptığı öğrenildi.

AİLEYE DESTEK OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın Antalya'daki baba evine acı haber ulaştı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1310 Sokak üzerindeki baba evinin önüne taziye çadırı kuruldu, balkona Türk bayrağı asıldı. Mahalleye hüzün hakim olurken, şehidin diğer yakınları ve mahalle sakinleri aileye destek olmak için bir araya geldi.

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DİĞER ŞEHİDİN AİLESİ KORKUTELİ'DE

Şehitlerden Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün ailesinin ise ikametlerinin Kepez ilçesi olduğu ancak Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde bulundukları belirlendi. Ekiplerin aileye haber vermek üzere yola çıktığı öğrenildi.