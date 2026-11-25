Önümüzdeki bir sene içinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke seçmenlerinin yarısından fazlası, kıtanın siyasi yönünü değiştirebilecek seçimler için sandık başına gidecek. İngiliz The Guardian gazetesi, AB'nin en büyük beş ülkesinden dördündeki seçimleri analiz etti.

İspanya, Fransa ve Polonya'da yapılacak seçimler, aşırı sağın iktidara gelmesinin önünü açabilir. İtalya'da ise aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni'nin iktidarını koruması bekleniyor ancak Meloni, kendisinden de daha sağda konumlanan bir rakibin baskısıyla karşı karşıya.

İSPANYA

29 Kasım'da erken genel seçim yapılacak

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İspanya, 11 yılda altıncı kez genel seçim için bu pazar sandık başına gidecek. Erken seçim, sosyalistlerin sekiz yıllık iktidarını sona erdirebilir ve aşırı sağcı bir partinin hükümete girmesini sağlayabilir.

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İspanya'da 1977'de demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana tüm başbakanlar üç partiden birinden çıktı: Geçiş döneminde faaliyet gösteren, geniş tabanlı merkezci bir ittifak olan ve artık feshedilmiş Demokratik Merkez Birliği; merkez sağ Halk Partisi (PP) ve merkez sol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE).

İktidardaki parti çoğu zaman daha küçük partilerin, kimi zaman da bölgesel grupların desteğine ihtiyaç duydu. Ancak Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi geleneksel merkez sağ ve merkez sol partiler, hem soldan hem de sağdan gelen popülist hareketlerin baskısıyla karşı karşıya.

Pedro Sanchez, 2023'ten bu yana ideolojik olarak kendi partisi PSOE'nin solunda konumlanan Sumar'ın desteğiyle iktidarda. Ancak anketler, PSOE ile Sumar'ın son siyasi oluşumu Geniş Cephe'nin (Frente Amplio) parlamentoda birlikte çoğunluğu sağlayamayacağına işaret ediyor.

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Bu durum, Alberto Nunez Feijoo liderliğindeki PP'nin önünü kısmen açıyor. Ancak Feijoo'nun da hükümet kurabilmek için desteğe ihtiyacı olacak. Sanchez'in solundaki partilere yönelmesi gibi Feijoo'nun da sağındaki partilere yönelmesi ve Santiago Abascal liderliğindeki aşırı sağcı Vox'u hükümete dahil etmesi bekleniyor.

FRANSA

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de yapılacak

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anayasal olarak izin verilen iki görev süresini de tamamladığı için gelecek ilkbaharda yapılacak seçimlerde aday olamayacak. Her zamanki gibi ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması halinde, en çok oy alan iki aday iki hafta sonra yapılacak ikinci turda yarışacak.

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Anketler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National) partisinin lideri Marine Le Pen'in üçüncü kez ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Ancak önceki seçimlerden farklı olarak, ikinci turda Le Pen'e karşı yarışacak belirgin bir merkezci aday bulunmuyor. Macron'un olası halefleri, kendi partisi Rönesans'tan (Renaissance) Gabriel Attal ile koalisyon ortağı Horizons'un lideri Edouard Philippe, merkez seçmenin oylarını bölüyor. Her ikisi de Macron döneminde başbakanlık yaptı. Ancak Macron döneminde başbakanlık yapan beş siyasetçi daha bulunuyor.

Eski bir sosyalist olan ancak kendi partisini kurmak üzere ayrılan Raphael Glucksmann, buna rağmen Sosyalist ve merkez solun adayı konumunda. Glucksmann'ın solunda ise ikinci turda Le Pen ile karşı karşıya gelmesi en muhtemel isim olarak görülen Jean-Luc Melenchon bulunuyor. Aşırı sol ile aşırı sağ arasındaki yarışta anketler, Le Pen'in galip geleceğine işaret ediyor.

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POLONYA

Parlamento seçimleri 11 Kasım 2027'de yapılacak

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Polonya'da son 20 yıldır başbakanlar iki partiden birinden çıktı: Aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) veya Donald Tusk'ın liderliğindeki, günümüzde Sivil Koalisyon (KO) adını taşıyan Sivil Platform.

İki partinin taban tabana zıt fikirleri ve uygulamaları, özellikle PiS'in cumhurbaşkanlığını elinde bulundurması nedeniyle anayasal krize yol açtı.

Anketler PiS'e verilen desteğin zayıfladığını gösterse de bu durum Tusk için umut verici değil. Çünkü PiS'e yönelik desteğin önemli bir bölümü, daha da sağda konumlanan partilere kayıyor gibi görünüyor. Bunlar arasında özgürlükçü milliyetçi aşırı sağ koalisyon Konfederasyon (Konfederacja) ve eski müttefikleri Polonya Kraliyet Konfederasyonu (KKP) bulunuyor.

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Tusk açısından bir diğer olumsuz gelişme ise koalisyon ortaklarından üçünün ikisinin, merkez sağdaki Polonya 2050 (Polska 2050) ile muhafazakar tarım partisi PSL'nin, parlamentoya girebilmek için gereken yüzde 5'lik seçim barajının altında kalma riskiyle karşı karşıya olması. Bu iki partinin barajı aşıp aşamaması, seçim sonuçlarının belirlenmesinde önemli rol oynayabilir.

İTALYA

Parlamento seçimleri en geç 22 Aralık 2027'ye kadar yapılacak

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Dört büyük ülke arasında son sırada İtalya yer alıyor. Ülkede aşırı sağ, 2022'den bu yana iktidarda. Giorgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisi, aşırı sağcı Lig (Lega) ve görece merkezci Forza Italia ile sağ koalisyon hükümetini oluşturuyor.

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Polymarket'e göre Meloni'nin seçimlerin ardından başbakanlık görevini sürdürmesi güçlü bir olasılık olarak görülüyor. Ancak Meloni, belki de şaşırtıcı biçimde, sağından gelen baskıyla karşı karşıya.

Emekli general Roberto Vannacci, aşırı sağcı Ulusal Gelecek (Futuro Nazionale) adlı partiyi kurdu. Partinin anketlerdeki desteği, en az Meloni'nin koalisyon ortakları kadar yüksek.