Kadına yönelik şiddet, insanlığın 21. yüzyılda hala çözemediği ve bir türlü sona erdiremediği sorunlardan biri. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) kabul edilmesine rağmen, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet dünya genelinde insanlığın en büyük sorunu olmaya devam ediyor.

BM Genel Kurulu'nun 1999 yılında aldığı kararla 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ilan edildi. Bu tarih, Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan üç siyasi aktivist Mirabal kardeşleri anmak amacıyla seçildi. Patria, Minerva ve María Teresa Mirabal, 25 Kasım 1960'ta ülkenin diktatörü Rafael Trujillo'nun (1930-1961) emriyle öldürüldü.

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BM tarafından uzun yıldır uluslararası bir mücadele günü olarak anılan 25 Kasım'a rağmen, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet küresel ölçekte varlığını sürdürüyor. Uluslararası sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve farkındalık çalışmalarına karşın milyonlarca kadın hala şiddete maruz kalıyor; önemli bir bölümü ise adalete erişemiyor.

EV TEHLİKELİ HALE GELİYOR

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile BM Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayımlanan yeni verilere göre, 2025 yılında 47 bin kadın ve kız çocuğu, yakın partneri veya aile üyeleri tarafından kasten öldürüldü.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yayımlanan 2026 Kadın Cinayetleri Raporu, evin kadınlar ve kız çocukları için hala en tehlikeli yer olduğunu ortaya koydu. 2025 yılında kaydedilen toplam 78 bin kadın cinayetinin yüzde 60'ı yakın partner veya aile üyeleri tarafından işlendi. Bu, saatte ortalama beş, günde ise 129 kadının öldürüldüğü anlamına geliyor.

Dünyanın hiçbir bölgesinde kadınlar ve kız çocukları kadın cinayetleri tehdidinden uzak değil. Kadın cinayetlerinin en yüksek oranda görüldüğü kıta, her 100 bin kadın nüfusuna karşılık 2,9 kadın cinayetiyle Afrika oldu. Afrika'yı 1,4 ile Amerika kıtası, 1,1 ile Okyanusya, 0,6 ile Asya ve 0,5 ile Avrupa izledi.

"ÇABALARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARMALIYIZ"

UNODC İcra Direktörü Monica Juma, "Uzun yıllardır endişe verici istatistiklerle karşı karşıyayız. Korkutucu tutumlar, toplumsal normlar ve kurumsal koruma mekanizmalarının başarısızlığı; bir eşin, kız çocuğunun, annenin veya kız kardeşin öldürülmesinin 'tolere edilebilir' görüldüğü bir ortam yaratıyor. Bu tabloyu değiştirmek, toplumun her kesiminde sürdürülebilir adımlar atılmasını gerektiriyor. Toplumsal davranışları ve zararlı tutumları değiştirmeye yönelik önleme stratejilerini hayata geçirmek, aile içi şiddet faillerine yönelik özel program ve müdahalelere yatırım yapmak, kadınları korumak ve insan hakları ile onurlarını güvence altına almak için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız" dedi.

Öte yandan dünya genelinde cinayet oranları düşüş gösterirken kadın cinayeti oranlarındaki gerileme daha yavaş gerçekleşti. 2010-2025 yılları arasında cinayet oranları, Amerika kıtasında kadın cinayeti oranlarına kıyasla yaklaşık iki kat, Avrupa'da ise yaklaşık 1,5 kat daha hızlı geriledi.

ŞİDDETİ POLİSE BİLDİREN KADINLARIN ORANI YALNIZCA YÜZDE 7

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin 54 ülkeyi kapsayan Şiddete Maruz Kalan Kadınların Adalete Erişimi başlıklı yeni veri raporuna göre, hayatlarının herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların yalnızca dörtte biri (yüzde 23), aile üyelerinden, yaşadıkları topluluktan veya yetkililerden herhangi bir şekilde yardım istiyor. Şiddeti polise bildiren kadınların oranı ise yalnızca yüzde 7'de kalıyor.

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Dünya genelinde 840 milyon kadın ve kız çocuğu, yani yaklaşık her üç kadından biri, hayatı boyunca fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanında çok sayıda adalet sistemi, şiddete maruz kalan kadınları ve kız çocuklarını korumakta başarısız oluyor. Vakalar bildirilmiyor, kovuşturmalar sonuçsuz kalıyor ve mahkeme kararları uygulanmıyor. Kadınlar ve kız çocukları adalete erişemediğinde ya da yasalar onları korumadığında adalet sağlanamaz. Adalet sistemlerinin mağdurları korumak, haklarını güvence altına almak ve failleri hesap vermeye zorlamak gibi temel sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak için birlikte çalışmalıyız."

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SESSİZ KALMAK BİR TERCİH DEĞİL

Pek çok kadın için sessiz kalmak bir tercih değil, şiddeti dile getirmeleri halinde karşılaşabilecekleri risklerin bir sonucu. İstismarı bildiren kadınlar evlerini, çocuklarını ve gelirlerini kaybedebiliyor. Aileleri tarafından terk edilebiliyor, yaşadıkları topluluklardan dışlanabiliyor ve şikayet ettikleri failler tarafından tehdit edilebiliyorlar.

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Zaman içinde verilerin takip edildiği ülkelerin çoğunda, şiddete maruz kalan kadınlar arasında yardım arayanların oranı düşüyor.

BM Kadın Birimi'nin verilerine göre, Asya'da şiddet mağduru kadınların yalnızca yüzde 16'sı yardım arıyor. Bu oran Afrika'da yüzde 31'e, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 40'a yükseliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ise şiddete maruz kalan kadınların yüzde 64'ü yaşadıklarını yakınlarından biriyle paylaşırken, yalnızca yüzde 14'ü polise başvuruyor.

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Araştırmalar, dünya genelinde bildirilen vakaların yüzde 63 ila 97'sinin mahkumiyet kararıyla sonuçlanmadığını gösteriyor.

AYNI TABLO DİJİTALDE DE MEVCUT

Kamusal yaşamda yer alan ve çevrim içi şiddete maruz kalan kadınların yalnızca yüzde 25'i yaşadıklarını polise bildiriyor. Faillerin cezalandırılması yerine dijital alanlardan uzaklaştırılan, susturulan ve kamusal yaşama özgürce katılma hakları ellerinden alınanlar ise kadınlar oluyor.