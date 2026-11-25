Trabzon'da istinat duvarı çöktü
Trabzon'da sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı araçlara zarar verdi.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 08:46 Güncelleme:
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı mahallelerdeki rögarlar taştı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personeli, iş makineleriyle ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışma yürüttü.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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