Geçen hafta rekor büyüklükte halka arzla borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri de düşüş eğilimini sürdürdü.

Yüzde 6,5 azalış kaydeden Anthropic'in hisse fiyatı 81,91 dolar ile halka arz fiyatı olan 83 doların altına indi.

Bu gelişme de yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin arttığını ortaya koydu. Anthropic'in hızlı geri dönüşü, yapay zeka değerlemelerinin aşırı yüksek olması ve bilişim altyapısına yatırılan devasa ücretler hakkındaki endişeleri artırdı; yükselen faiz oranları ise bu maliyetleri daha da artırma tehdidi oluşturuyor.

Halka arz edilen ilk öncü yapay zeka şirketi olan Anthropic, sektörün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

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Reuters'a konuşan StoneX'in kıdemli piyasa analisti Fiona Cincotta "Veri merkezi kurulumunda bir yavaşlama görürsek, bu durum Anthropic'in gelişme hızını ve dolayısıyla gelecekteki gelirlerini ve dolayısıyla değerlemesini etkileyebilir" dedi.