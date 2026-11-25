Sakarya'da kaza, 22 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi ile Selanik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Zeynep Asan (30) yönetimindeki motosiklet ile Talha Y. (23) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

30 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

DHA'daki habere göre kazada motosiklet sürücüsü Zeynep Asan hayatını kaybetti. Asan’ın beraberindeki M.M. (33) ile otomobil sürücüsü Talha Y. ve yanındaki M.A. (20) hafif yaralandı. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu oldu.

İKİ SÜRÜCÜ DE KUSURLU BULUNDU

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan rapora göre; 2 sürücü de kusurlu bulundu. Motosiklet sürücüsü Zeynep Asan’ın kavşakta geçiş hakkı ihlali yaptığı, otomobil sürücüsü Talha Y.'nin ise kavşağa yaklaşırken hızını düşürmediğini değerlendirildi.

Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen otomobil sürücüsü Talha Y. hakkında ev hapsi kararı verildi.

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KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Asan'ın motosikletiyle caddeye doğru ilerlediği, ters şeride girdiği anda otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise kaza noktasından yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Zeynep Asan'ın, hastane işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edilen kadının cenazesi, Karasu Merkez Camii'nde dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.