Galatasaray'ın zaferi dış basında yankı buldu! "Aston Villa Türkiye'de dağıldı"
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı elde ettiği 1-0'lık galibiyet, dünya basınında da geniş yer buldu. Başta İngilizler olmak üzere, birçok ülkede yayın yapan gazeteler ve internet siteleri, sarı-kırmızılıların zaferine yer verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Rakibine pozisyon dahi vermeden kazanan sarı-kırmızılıların zaferi, başta İngiltere olmak üzere dış basında büyük yankı buldu.
BBC: "Galatasaray, Aston Villa'nın ilk sekize girme hedeflerine darbe vurdu. Oyuna sonradan giren Deniz Gül, maçın bitimine 13 dakika kala kafa vuruşuyla Villa'nın direncini kırdı ve maçtaki ilk isabetli şutla golü buldu."
THE GUARDIAN: "Aston Villa'nın bu sene içinde İstanbul'a yaptığı üçüncü seyahatti, ancak bu sefer başka duygularla ayrıldılar. Avrupa Ligi zaferinin yaşandığı Beşiktaş Park'ta veya Ocak'ta Fenerbahçe maçında yaşadıklarının aksine, bu kez İstanbul'dan burunları kanamış halde geri döndüler."
THE TELEGRAPH: "Zor günler geçiren Aston Villa, Türkiye'de dağıldı. Aston Villa, evinde Fenerbahçe'ye altı gol atmış olsa da, Türk takımlarıyla oynanan deplasman maçları bambaşka bir olaya dönüşebiliyor. Liverpool da Şampiyonlar Ligi’nde bunu tecrübe etmişti."
ASTON VILLA RESMİ SİTE: "Coşkulu taraftar desteğini arkasına alan Okan Buruk'un adamları galibiyete ulaşarak, Aston Villa'ya iki yılı aşkın bir süredir ilk kez Avrupa kupalarında üst üste mağlubiyet yaşattı. Unai Emery'nin öğrencileri İstanbul'a başarılı bir dönüş yapamadı, Birmingham'a eli boş döndüler."
INDEPENDENT: "Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilerek büyük bir darbe aldı. Deniz Gül'ün kafa vuruşuyla mağlup olan Aston Villa için hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir akşam oldu."
DAILY MIRROR: "Aston Villa, bir başka Türk takımı Fenerbahçe'yi birkaç hafta önce 6-0 mağlup etmişti, ancak Galatasaray deplasmanında aynı başarıyı tekrarlayamadı. Villa, Unai Emery yönetiminde Avrupa'da üst üste iki lig maçını kaybetmemişti, ancak bu rekor İstanbul'da suya düştü."
THE SUN: "Galatasaray, çekişmeli Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Aston Villa'yı mağlup edebilmesini cesur Deniz Gül'e borçlu. Gül'ün maçın sonlarında attığı ve burnunun kanamasına neden olan kafa golü, maçın skorunu tayin etti."
AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP): "Galatasaray, Aston Villa'ya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci yenilgisini yaşattı ve kanlar içinde kalan Deniz Gül golüyle galibiyeti getirdi. Gül'ün yaralı yüzüne bandaj yapılması gerekti ama Avrupa'daki hedefleri darbe alan ve asıl yaralanan Aston Villa'ydı."
RECORD (PORTEKİZ): "Deniz Gül'ün Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldukça kanlıydı. Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette takımının tek golünü kaydeden eski Porto forveti golü attığı sırada burnuna aldığı tekme ile olay daha da unutulmaz hale geldi. Çok kan vardı, ama bu bile kutlamaları durdurmadı."
WIN SPORTS (KOLOMBİYA): Galatasaray, Davinson Sanchez'in yıldızlaştığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup etti. 'Aslanlar'ın zaferi Deniz Gül'ün tek golüyle perçinlendi. Maçın en çarpıcı anı ise kafa vuruşunu yaparken yediği tekme sonucu burnundan kan gelmesiydi.