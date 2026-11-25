İstanbul'da olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi.

KARDELEN 5. KATTAN DÜŞTÜ

İddiaya göre, Kardelen Hoş (22), yaşadığı binanın 5’inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Kardelen Hoş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hoş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.

REKLAM

4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMIŞLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili yürütülen çalışmada, çevre sakinlerinin ifadelerine de başvuruldu. Görüşmelerde, Kardelen Hoş’un eşi Burak E. ile yaşadığı ve olay öncesinde daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Çiftin 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.