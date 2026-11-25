Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ettiği maça 2 asistle damgasını vurdu. Özellikle Valverde'ye yaptığı ilk asistiyle adeta büyüleyen 21 yaşındaki yıldız, mücadele sonrası da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO BİZİM İÇİN ÖZEL BİR TEKNİK DİREKTÖR"

TNT Sports'un Brezilya edisyonuna konuşan Arda, teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Mourinho bizim için özel bir teknik direktör. Her zaman yüzde 100 performans göstermeliyiz çünkü Mourinho bizden her zaman bunu bekliyor. Mourinho çok hırslı birisi. Her maçı kazanmalıyız." dedi.

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"VINICIUS ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇTİ"

Arda Güler, Vinicius'un golü sonrası yaşadıği sevinçle ilgili ise, "Zor bir dönemden geçti ama bu maçta gol attı ve onun adına çok mutluyuz. O özel bir insan, özel bir oyuncu ve maçların gidişatını değiştirebilen biri. Umarım böyle devam eder." ifadesini kullandı.

ALEX DE SOUZA'YA MESAJ

Arda Güler, "Fenerbahçe forması giydiğini biliyoruz. Senin için Alex de Souza ne anlam ifade ediyor?" sorusuna ise, "Alex'i tarif etmek gerçekten zor çünkü benim idolümdü. Daha dün bile YouTube'dan videolarını izliyordum, hala da benim idolüm. Benim için çok özel ve önemli bir yeri var. Ona buradan kocaman sarıldığımı söylemek istiyorum." şeklinde cevap verdi.

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Real Madrid'de bu sezon 16 maçta görev yapan Arda Güler, 4 gol, 9 asistle 13 gole doğrudan katkıda bulundu.