Üniversite öğrencilerinin dijital alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, gençlerin telefonlarını günde ortalama 142 kez kontrol ettiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, dikkat açısından önemli olan yalnızca ekran başında geçirilen süre değil telefonun sık sık kontrol edilmesi ve farklı içerikler arasında sürekli geçiş yapılması.

Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde Gazi Üniversitesi, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) tarafından yürütülen “Çoklu medya kullanımının nörobilişsel bedeli: Parçalanmış ekranlar, parçalanmış zihinler” (The neurocognitive cost of media multitasking: fragmented screens, fragmented minds) başlıklı araştırma, BMC Neuroscience dergisinde yayımlandı.

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206 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN VERİLERİ İZLENDİ

Araştırma kapsamında, 206 üniversite öğrencisinin cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımına ilişkin bir haftalık objektif kullanım verileri ve dijital kullanım izleri incelendi.

Öğrencilerin günlük ekran kullanım sürelerinin yanı sıra aynı anda birden fazla ekran kullanma, ekranı bölerek farklı içerikleri takip etme ve dijital içerikler arasında geçiş yapma alışkanlıkları değerlendirildi. Ayrıca öğrencilerin fiziksel ve psikolojik semptomları ile dikkat ve bilişsel kontrol performansları ölçüldü.

Yaş ortalaması 21 olan öğrencilerin günlük ekran kullanım süresi yaklaşık 6 saat 40 dakika, telefonlarını kontrol etme sayısı 142, ortalama kullanım oturumu ise 2 dakika 54 saniye olarak ölçüldü.

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Birden fazla cihazın aynı anda kullanılması, ekranın bölünerek farklı içeriklerin takip edilmesi ve telefonun sık sık kontrol edilmesi gibi alışkanlıkların incelendiği araştırmada, parçalı ekran kullanımının özellikle karmaşık dikkat gerektiren görevlerde daha dürtüsel tepkilerle ilişkili olduğu belirlendi.

GENÇLERİN DİJİTAL ALIŞKANLIKLARINA AİLELER DE DİKKAT ETMELİ

Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, gençlerin dijital ortamların içinde büyüdüğünü, yetişkinlerin ise yeni nesil dijital içerik ve kullanım biçimlerine her zaman aynı ölçüde aşina olamadığını söyledi.

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Akıllı telefonlarda ekranın bölünerek birden fazla içeriğin aynı anda takip edilebildiğine dikkati çeken Belen, bu kullanım biçimlerinin gençlerin dikkatini sürdürme ve bir işe odaklanma becerileri açısından önem taşıdığını belirtti.

Belen, “Bizim farkında olmadığımız, dikkatimizden kaçan bir durum aslında bizim geleceğimizi oluşturacak gençlerimizin dikkatini dağıtıyor. Dikkat, odaklanma ve bir işe odaklanıp bitirememenin getirdiği ayrı bir psikolojik baskı var. Kaygı, endişe, yetersizlik duygusu” dedi.

Sürekli bölünen dikkatin akademik çalışmaların ve günlük görevlerin tamamlanmasını güçleştirebileceğini ifade eden Belen, dijital cihazların eğlenmek veya dinlenmek amacıyla kullanılabileceğini ancak parçalı kullanımın sürekli bir alışkanlığa dönüşmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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Dijital cihazların tamamen yasaklanması yerine bilinçli kullanımın teşvik edilmesi gerektiğini belirten Belen, özellikle ders çalışma ve akademik faaliyetler sırasında dikkat dağıtan dijital ortamlardan uzaklaşılmasını önerdi. Ailelerin de gençlerin dijital alışkanlıklarını anlamasının önemine işaret eden Belen, ekran kullanımının belirli zamanlarda sınırlandırılabileceğini, temel yaklaşımın dijital farkındalık ve dijital sağlık olması gerektiğini kaydetti.

ASIL MESELE EKRAN SÜRESİ DEĞİL, KULLANIM BİÇİMİ

NÖROM araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Sevgi İnce, öğrencilerin ekran kullanımına ilişkin objektif verileri, fiziksel ve psikolojik belirtileri ve çoklu ekran alışkanlıklarını birlikte değerlendirdiklerini belirterek, “Esas problemin ekranı ne kadar süre kullandığımız değil ekranı nasıl kullandığımız olduğunu tespit ettik” dedi.

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Telefon kullanım oturumlarının ortalama 2 dakika 54 saniye sürmesinin kısa ve parçalı bir kullanım alışkanlığına işaret ettiğini belirten İnce, araştırmada akademik başarının doğrudan ölçülmediğini, bulguların dikkat ve bilişsel kontrol süreçleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Yalnızca ekran süresini azaltmanın yeterli olmayabileceğini ifade eden İnce, dikkat yönetimini güçlendiren ve ekranların daha odaklı kullanılmasını sağlayan yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

BAZI ÖĞRENCİLER TELEFONLARINI 5 SANİYELİK ARALIKLARLA KONTROL EDİYOR

NÖROM doktora sonrası araştırmacısı Dr. İlkem Güzel, akıllı telefonların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla çoklu ekran kullanımının günlük yaşamın bir parçası hâline geldiğini belirtti.

Kısa sürede tüketilen dijital içeriklerin kullanıcıları bir içerikten diğerine hızla geçmeye yönelttiğini anlatan Güzel, araştırmada bazı öğrencilerin telefonlarını 5 saniye gibi çok kısa aralıklarla açıp kapattıklarının görüldüğünü söyledi.

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Güzel, aynı anda birden fazla ekranı aktif biçimde takip etmek veya içerikler arasında sürekli geçiş yapmakla arka planda müzik ya da podcast dinlemek gibi pasif kullanımların birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti. Güzel, “Telefon kullanım süresinden ziyade telefonun kullanım şeklinin değiştirilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma kapsamında önerilen “dijital hijyen” yaklaşımıyla, aynı anda birden fazla ekran veya içerik arasında aktif geçiş yapılmaması, tek bir işe odaklanılması ve özellikle akademik çalışmalar sırasında dikkat dağıtan dijital ortamlardan uzaklaşılması tavsiye edildi.