İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde, 22 Kasım’da silah seslerini duyan çevredeki vatandalar, durumu jandarmaya bildirdi.

Öldürülen Eyüp Durnagöl.

BABA OĞUL KANLAR İÇİNDE BULUNDU

DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kahvehane işleten ve besicilik yapan Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yusuf Durnagöl'ü (14) ormanda kanlar içinde buldu.

İKİSİ DE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

JASAT ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında onlarca saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelendi, olay yerinden deliller ve parmak izleri toplandı.

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EŞİ DAHİL 3 GÖZALTI

Çalışmalar sonucunda Eyüp Durnagöl'ün eşi E.D. ile çiftin bebeğinin bakıcısı N.I.K. ve erkek arkadaşı H.K. şüpheli olarak belirlendi. 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAZIŞMALARI ŞİFRELEMİŞLER

Şüphelilerin kendi aralarındaki mesajlaşmaları şifrelediği, jandarmanın siber suçlarla mücadele biriminin çalışmasıyla yazışmaların incelendiği öğrenildi. E.D., N.I.K. ve H.K. arasında cinayet öncesinde yapılan yazışmaların da soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

CİNSEL TACİZ SAVUNMASI VE MİRAS İDDİASI

N.I.K.'nın ilk ifadesinde, Eyüp Durnagöl'ün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini, erkek arkadaşı H.K.'nın ise silahı gizlediğini söylediği belirtildi. Eyüp Durnagöl ile önceki evliliğinden olan oğlu Yusuf’un miras nedeniyle öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

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ÜÇ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.