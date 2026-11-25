Metlife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) başladığından bu yana yıllık yüzde 5 reel getiri sağladığını kaydederek, "Hisse senedi piyasası yüzde 548 prim yapmışken BES hisse senedi fonları fonları yüzde 826 getiri sağlamış. Portföy yönetim şirketlerinin fonları iyi yönetmesi daha iyi performans sağlanmasına neden oluyor. Özellikle genç yaştaki katılımcılara hisse senetleri ve değişken fonlar gibi fonları öneriyorum. Tabii ki her bireyin risk algısı farklı. Hisse senedi ve değişken fonlar emeklilik sisteminin yapısına en uygun fonlar, altın gibi fonların aslında emeklilik sisteminde daha az yer verilmesi gereken fonlar. Tabii ki dönemsel olarak farklılık yaşanabilir" diye konuştu.

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UZUN DÖNEMDE HİSSE VE DEĞİŞKEN FONLAR

Yurtseven 2027 ve 2028'de enflasyon kaynaklı faizlerin biraz daha yukarı gidebileceği bir dönemin yaşanabileceğini kaydederek, "Zaten altın fiyatının geri gelmesinin nedeni de faizlerin yüksek olması. Bu nedenle yine risk algısına göre şekillenecek şekilde, kamu borçlanma araçları, değişken fonlar ve ucuz olan borsa nedeniyle hisse fonlarına yatırım yapanların belki 6 ay bir yıl değil ama 3,5 veya 10 yılda daha yüksek getiri sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

BES'te net girişlerde daha anlamlı bir düşüşün sözkonusu olduğunu belirten Yurtseven bunun bir kısmını devlet katkısının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşmesi nedeniyle geçekleşmiş olabileceğini savaş nedeniyle global piyasalardaki dalgalanma nedeniyle getirilerde azalmanın etkili olduğunu ifade etti.

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YAPISAL OLARAK FARKLI FONLAR

Yurtseven, fon sisteminde yaşanan sorunun Bireysel Emeklilik Sistemi ile bağlantısının olmadığını belirterek, "BES'te 386 fonumuz var. Bahse konu 131 fon ile hiç ilgimiz yok. Yapısal olarak çok farklı fonlar. En büyük farkı fonların kurucusu ile portföy yönetim şirketlerinin farklı olması. Bir kuvvetler dengesi var. Halbuki yatırım fonlarında portföy yönetim şirketleri hem kurucu hem yönetici" diye konuştu.

BES'in uzun süreli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Yurtseven, "Bu nedenle piyasalarda yaşanan dalgalanmalı absorbe edebiliyor. Yapısı daha esnek. Yapısı itibariyle emeklilik dönemini finanse ettiği için küçük dalgalanmalardan etkilenmemek lazım" dedi.

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Son dönemde borsadaki yüzde 10'un üzerindeki değer kaybının altını çizen Yurtseven bunun hisse ve değişken fonları olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Bir de altın fiyatlarının dünyada önemli oranda düşmesi nedeniyle BES'te çok tercih edilen altın fonlarında düşüşü getirdi. Ancak BES fonları orta ve uzun dönemli değerlendirilmesi gereken fonlar. Bu nedenle kısa dönemli kayıpları dikkate almadan tasarruf etmeye devem edilmeli."