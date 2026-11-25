Siyasetten ekonomiye, Türkiye'den dünyaya gündemin öne çıkan gelişmeleri Faruk Aksoy ile Nedir Ne Değildir? programında mercek altına alındı. Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan son gelişmeler, siyasette öne çıkan açıklamalar, ekonomi gündemindeki önemli başlıklar ve kamuoyunun merak ettiği gelişmel... Daha Fazla Göster

Siyasetten ekonomiye, Türkiye'den dünyaya gündemin öne çıkan gelişmeleri Faruk Aksoy ile Nedir Ne Değildir? programında mercek altına alındı. Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan son gelişmeler, siyasette öne çıkan açıklamalar, ekonomi gündemindeki önemli başlıklar ve kamuoyunun merak ettiği gelişmeler tüm yönleriyle ele alındı. Günün sıcak başlıkları, siyasi açıklamaların perde arkası, Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki gelişmeler ve ekonomide yaşanan son durum değerlendirildi. Öne çıkan açıklamalardan ne çıkarılmalı? Türkiye ve dünyada olup bitenin arkasında ne var? Siyaset ve ekonomi gündemindeki gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Gündemin merak edilen soruları, gazeteciler ve uzman isimlerin değerlendirmeleriyle Nedir Ne Değildir? programında yanıtlandı. Türkiye'den dünyaya yaşanan gelişmeler, siyasetin gündemindeki önemli açıklamalar, ekonomik gelişmeler, uluslararası gündem ve günün sıcak başlıkları farklı bakış açılarıyla masaya yatırıldı. Nedir Ne Değildir?'de Faruk Aksoy sordu; Gazeteciler Gaffar Yakınca, Hasan Öztürk ve Mustafa Balbay, Ekonomist Akademisyen Prof. Dr. Murat Ferman ile 24. Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay yanıtladı. Daha Az Göster