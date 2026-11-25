İmamoğlu’nun diploması resmen iptal edildi
Danıştay 8. Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada yapılan temyiz başvurusunu reddederek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı
Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin davada Danıştay 8. Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.
43 sayfalık gerekçeli kararda, yatay geçişin yapıldığı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığı, kontenjanların usulsüz şekilde artırıldığı ve başarı sıralaması yapılmadığı tespitlerine yer verildi.
Danıştay, yatay geçiş işlemlerinde sistematik ve ağır hukuka aykırılıklar bulunduğuna dikkat çekti.
Gerekçeli kararda, "Bu durumda temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.
Habertürk Ankara'dan Emre Aytekin'in aktardığına göre, Danıştay 8. Dairesinin oy birliğiyle verdiği ret kararıyla diploma iptaline ilişkin yargı süreci tamamlandı.