İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binada çıkan yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt'un ardından kuzeni Defne Özyurt da hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ö.'nün (13) hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Açık unutulan ısıtıcıdan çıktığı tespit edilen yangının ardından dairede oturan Günay F. (50) tutuklanmıştı.

DHA'nın haberine göre olay, 19 Kasım Perşembe günü saat 23.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1’inci katındaki dairede yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binayı duman kapladı. En üst kattaki dairede oturan Ömer Ege Özyurt (12), Defne Özyurt (6) ve E.Ö. (13) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan E.Ö.’nün tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Diğer 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

REKLAM

ÖMER EGE BEŞYÜZEVLER MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Ömer Ege Özyurt hayatını kaybetti. Özyurt’un futbola Kemerburgaz Spor Kulübü’nde başladığı ve bu sezon Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nde mücadele ettiği öğrenildi. İsmetpaşa Spor Kulübü’nün sanal medya hesabından Özyurt’un fotoğrafıyla başsağlığı mesajı paylaşıldı. Ömer Ege Özyurt için önce Kemerburgaz Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ömer Ege'nin ailesi, spor kulübünden hocaları ve arkadaşları katıldı. Ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı cenaze töreninde, tabutun üzerine Ömer Ege'nin 10 numaralı forması bırakıldı. Cenaze kılınan öğle namazının ardından Gaziosmanpaşa’da Muharrem Camii'ne götürüldü. Ömer Ege'nin cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Beşyüzevler Mezarlığı'nda defnedildi.

REKLAM

KUZENİ DEFNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Defne Özyurt da hayatını kaybetti. Ömer Ege Özyurt'un kuzeni olduğu öğrenilen Defne'nin ölümüyle yangında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

ISITICIYI AÇIK UNUTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangının çıktığı dairede Günay F.’nin oturduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, yangının Günay F.’nin açık unuttuğu ısıtıcı nedeniyle çıktığı öğrenildi. Bir suç kaydı bulunan Günay F. gözaltına alındı. Hakkında ‘Yangın’ ve ‘Taksirle öldürme’ suçlarından işlem yapılan Günay F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.