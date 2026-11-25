Suyu kırmızıya dönen derede inceleme

TRABZON'un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin suyu bir süre kırmızı aktı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yomra ilçesinden geçip Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Yaklaşık 1 saat kırmızı renkte akan de... Daha Fazla Göster TRABZON'un Yomra ilçesinden geçerek Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin suyu bir süre kırmızı aktı. Ekipler, renk değişiminin nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yomra ilçesinden geçip Karadeniz'e dökülen Şana Deresi'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Yaklaşık 1 saat kırmızı renkte akan deredeki su ardından normale döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek için su numuneleri alıp laboratuvar incelemesi başlattı.(DHA) Daha Az Göster