Galatasaray, Ali Şansalan'ı Etik Kurulu'na şikayet edecek!
Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı Etik Kurulu'na şikayet edecek.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 13:58 Güncelleme:
Süper Lig’in 12’nci haftasında Galatasaray, Samsunspor’u 2-1 mağlup etmiş, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, maç sonrasında elini sıkmadığı gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a kırmızı kart göstermişti.
Okan Buruk, gördüğü kırmızı kartın adından şaşkınlığını gizleyememişti. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın hakemi Ali Şansalan’ı Etik Kurulu'na şikayet edecek.
Şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmalarında kurulla paylaşması istenecek. Galatasaray aynı zamanda; hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını Türkiye Futbol Federasyonu’ndan talep etti.
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