Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: (Eskişehir'deki helikopter kazası) Dün Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Eskişehir ve Malatya'daki helikopter kazalarına ilişkin araştırmalar tüm yönleri ile yapılacak.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Kadınları eğitimden yoksun bırakan her uygulama da şiddet türüdür.

Şiddetin şekli, formu, biçimi kişiden kişiye değişebilir ama şiddetin kadın ruhunda ve insanlık vicdanında açtığı derin yara asla değişmez. Onun için kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir gerekçesi olamaz. Şiddete sıfır tolerans derken meseleye bu zaviyeden bakıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim.

Küresel bir dayatmaya dönüşen cinsiyetsizleştirme politikaları da mağdurları farklılık gösteren bir şiddet türüdür. Son 20 yılda hem kadın haklarında hem de şiddetle mücadelede dönüm noktası mahiyetinde politikaları hayata geçirdik.

2012'de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanunu devreye aldık. Alo 183 hattı ve KADES uygulaması ile günün her saati, şiddet mağduru kardeşlerimize hizmet veriyoruz. Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil, diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terör belasını bertaraf etme çabasındayız. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz tespit, takip ve teyit görevlerini büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Bütün adımlarımızı hukuk içinde, kararlılıkla ve devlet ciddiyetiyle atıyoruz. İstismara ve provokasyona açık en ufak bir alan bırakmak istemiyoruz. Bir anne evladının üzerine nasıl titrerse biz de bu sürecin üzerine aynı hassasiyetle titriyoruz. Amacımız huzurun, kardeşliğin,güvenliğin ve kalkınmanın güçlenmesidir.

"ANNELERİN GÖZYAŞI ARTIK DİNSİN"

Annelerin gözyaşı artık dinsin. Biz halisane niyetlerle hareket ettikçe kimi muhalefet partileri çözümü ertelemeye, engellemeye çalışıyorlar. Maalesef Terörsüz Türkiye sürecini kendilerine perde yapıyorlar. Şunu herkes bilsin ki Türkiye'nin kaybettiği bir ortamda hiçkimse kazanamaz. Hiç kimsenin parti içi iktidar kavgasını sürece yüklemeye, sürecin sırtına bindirmeye, sürecin önüne geçirmeye hakkı yoktur."