Cinayetten önce evi ateşe vermiş
Çorum'da boşanma aşamasındaki eşi Esin Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla öldürüp intihara kalkışan Gökhan Özdemir'in, cinayetten yaklaşık yarım saat önce kayınpederine ait evi ateşe verdiği ortaya çıktı. Olayın ardından yaklaşık 11 saat boyunca teslim olması için ikna edilmeye çalışılan Özdemir, tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı ve yoğun bakıma alındı
Çorum’da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’i (42) öldürüp, intihara kalkışan Gökhan Özdemir’in (44), cinayetten yaklaşık yarım saat önce kayınpederine ait evi ateşe verdiği ortaya çıktı. Özel sektörde mühendis olarak çalıştığı belirtilen Özdemir ile eşi Esin Özdemir’in, 19 yıllık evli oldukları ve uzun süredir ayrı yaşadıkları bildirildi.
3 ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Özel sektörde mühendis olarak çalışan Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir’in yaşadığı eve gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gökhan Özdemir, 3 çocuğunun gözü önünde Esin Özdemir’e tabancayla ateş etti.
Esin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, teslim olmayınca bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Çankırı'dan Polis Özel Harekat ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Apartmanın giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Özel harekat polisleri, dairenin bulunduğu 4’üncü kata çıkarak Özdemir’i teslim olması için ikna etmeye çalıştı.
11 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR
Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmaları sırasında Özdemir, saat 05.30 sıralarında bu kez suç aleti tabancayla başına bir el ateş etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Özdemir7i kanlar içinde buldu. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Özdemir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Gökhan Özdemir ile Esin Özdemir’in 19 yıllık evli oldukları ve uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökhan Özdemir’in olaydan yaklaşık yarım saat önce kayınpederi A.H.’ye ait Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesindeki evi ateşe verdiğini belirledi. Yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.