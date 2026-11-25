HSK, 5 ismi Yargıtay üyeliğine seçti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 5 ismin Yargıtay üyeliğine seçildiğini açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer'in Yargıtay üyeliğine seçildiğini duyurdu.
Seçimlerin HSK Genel Kurulu toplantısı sonucunda gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, yeni Yargıtay üyelerine başarı dileklerini iletti.
Gürlek açıklamasında, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.
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