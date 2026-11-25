Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Mehmet Tuncer'in Yargıtay üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay üyeliklerine;



➖ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven,

➖ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten,

➖ Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan,… — Akın Gürlek (@abakingurlek) November 25, 2026

Seçimlerin HSK Genel Kurulu toplantısı sonucunda gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, yeni Yargıtay üyelerine başarı dileklerini iletti.

Gürlek açıklamasında, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Gürlek, seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.