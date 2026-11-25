Ons altın, yüzde 1,63 düşüşle 3 bin 499,02 dolara gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana ilk kez 3 bin 500 doların altına indi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, doların değer kazanması ve küresel piyasalardaki satış dalgası altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

FED'İN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Altın fiyatlarındaki düşüşte en önemli etkenlerden biri Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler oldu. Fed yetkililerinden gelen şahin mesajlar, ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalarda Fed'in aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimali yüzde 96,4 seviyesinde fiyatlanıyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha az cazip hale geliyor.

ABD dolarının değer kazanması da ons altındaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Doların güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi sınırlıyor.

BORSA SATIŞLARI ALTINA DA YANSIDI

Altın fiyatlarını baskılayan bir diğer gelişme küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan satışlar oldu. Özellikle yapay zeka ve teknoloji hisselerinde görülen kayıplar, yatırımcıların nakit ihtiyacını artırdı.

Reuters'ın haberine göre, hisse senedi piyasalarındaki düşüş nedeniyle bazı yatırımcılar zararlarını karşılamak ve teminat ihtiyaçlarını gidermek amacıyla altın ve gümüş pozisyonlarını da kapattı. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altının da satış baskısıyla karşılaşmasına yol açtı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre küresel altın destekli ETF varlıkları, 20 Kasım haftasında 4 bin 247 tona gerileyerek ekim sonunda görülen 4 bin 275 tonluk rekor seviyenin altına indi. Bu gelişme de yatırımcı talebindeki zayıflamaya işaret etti.