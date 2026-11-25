ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşla birlikte yükselen jet yakıtı fiyatları, Norveçli havayolu şirketi Norse Atlantic'i de derinden etkiledi.

Şirketin hisseleri Çarşamba günü yüzde 76 düşerken, Oslo borsasında işlem gören havayolu şirketi mali durumunun kritik olduğunu açıkladı. Şirket, yeni finansman olmadan faaliyetlerine devam edemeyebileceği konusunda da açıklama yaptı.

Norveçli şirket, kısa vadeli likidite ihtiyaçlarını karşılamak için finansman sağlaması gerektiğini belirtirken, finansman olmadan işletmesini sürdüremeyeceğini de ifade etti.

Şirket, potansiyel bir devralma da dahil olmak üzere çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdiğini belirtirken, görüşmelerin uygulanabilir bir çözüme yol açacağına dair garanti olmadığı konusunda uyardı.

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Havayolu şirketi ayrıca uçak, mürettebat, bakım ve sigorta sözleşmeleri gibi seçeneklerin de çok yönlü değerlendirildiğini ifade etti.

Şirketin CFO'su Anders Hall Jomaas, şirketin danışmanlarla birlikte çalıştığını ve mevcut tüm yolları değerlendirdiklerini belirtti.

Şirketin bugün beklenen 2026 üçüncü çeyrek kazanç raporunun da 30 Kasım'a ertelendiği duyuruldu.