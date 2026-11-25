Ankara'da mağdurların banka hesaplarını silah zoruyla boşaltan 5 şüpheli yakalandı
Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri ormanlık alana çağırarak silah zoruyla banka hesaplarını boşalttıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, suçüstü yakalandı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 20:13 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri ormanlık alana çağırarak silah zoruyla tehdit ve şantajda bulundukları tespit edilen 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.
BANKA HESAPLARINI BOŞALTTILAR
Şüphelilerin, tuzağa düşürdükleri kişilerin banka hesaplarını boşalttıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları tespit edildi.
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