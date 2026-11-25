Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarihine geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 23:17 Güncelleme:
1
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.
2
46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.
3
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.