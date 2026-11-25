Derya Uluğ ve Asil Gök evlendi
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök, 10 yıldır süren ilişkilerini nikâh masasına taşıdı
Giriş: 25 Kasım 2026 - 20:36 Güncelleme:
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Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök ile hayatını birleştirdi.
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Yaklaşık 10 yıldır aşk yaşayan Derya Uluğ ve Asil Gök, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
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Çiftin İstanbul'da gerçekleşen düğün törenine ailelerinin ve yakın dostlarının yanı sıra ünlü isimler de katıldı.
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İkilinin nikâh şahitliğini eski futbolcu Mesut Özil, yapımcı Polat Yağcı ve Samsun Demir yaptı.
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Derya Uluğ ve Asil Gök'ün mutlu anları ise davetlilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.
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Öte yandan Derya Uluğ ve Asil Gök, Ocak ayında Asil Gök'ün evlilik teklifinin ardından evlilik kararı almış, haziran ayında ise nişanlanmıştı.