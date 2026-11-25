UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Stamford Bridge'de temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 57. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

YILLAR SONRA GELEN GALİBİYET

Emre Belözoğlu'nun öğrencileri dikkat çeken bir galibiyete imza attı. Stamford Brigde Stadyumu'nun sahibi Chelsea ile 2008 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 2-1 kazanmış ancak Londra'da 2-0 mağlup olarak turnuvadan elenmişti.

Aynı stadyumda Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenen sarı-lacivertliler, yıllar sonra Stamford Brigde'de sahaya çıkarak mücadeleyi kazandı.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe lig aşamasında puanını 8'e yükseltti. Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler Devler Ligi'nin 6. haftasında LASK Linz ile Avusturya'da karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada sol kanattan Kerem’in ortasında kale önünde Vedat Muriqi'nin şutunda top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından Vedat'ın rakibine faul yapması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

27. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Riznyk gole izin vermedi.

31. dakikada ceza sahası dışından Alysson’un şutunda top dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Alysson’un şutunda kaleci Ederson topu rahat bir şekilde kontrol etti.

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41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz’un çaprazdan vuruşunda kaleci Riznyk topu kornere çeldi.