1886 yılında Kanada'da dünyaya gelen Florence Lawrence, bugün adının trafikte devrim niteliğindeki bir buluşa öncülük etmesiyle değil henüz çocukken başladığı oyunculuk kariyeriyle tanınıyor. 1900'lerin başında sinema dünyasının en tanınmış yüzlerinden birine dönüşen Florence Lawrence'ın set dışında bambaşka bir tutkusu vardı: Otomobiller!

OTOMOBİL TUTKUSU ONU MUCİT YAPTI

Araba sahibi olmak bugünlerde oldukça normal ama 20. yüzyılın başlarında otomobil sahibi olmak büyük bir ayrıcalıktı. Lawrence, sinemada estirdiği rüzgar sayesinde kazandığı parayla kendi otomobilini satın aldı ve arabaların nasıl çalıştığını çalıştığını öğrenmek onun en büyük hobilerinden biri oldu.

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Florence Lawrence.

Arabasıyla trafiğe çıkmaktan çok büyük bir keyif alıyordu ama o yıllarda trafikte önemli bir sorun vardı. Otomobil sürücüleri, dönüş yapacaklarını diğer araçlara bildirmek için bir düğmeye basıp sinyal veremiyordu. Çünkü sinyal sistemi henüz bulunmamıştı ve nereye döneceğinizi belli etmek için çoğunlukla el işaretlerini kullanmanız gerekiyordu. Lawrence bu soruna farklı bir çözüm düşündü.

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Lawrence'ın bu el kol sallama işine çözümü 1914 yılında geliştirdiği "Auto Signaling Arm" (Otomatik İşaret Kolu) adını verdiği mekanik bir düzenekti. Bu sistemde sürücü, aracın içindeki düğmeye bastığında otomobilin arkasındaki işaret kolu hareket ediyor ve hangi yöne dönüleceğini gösteriyordu. Aslında bugünkü sinyal sisteminin ilk taslağı bu. Bugün de arabanın içinde bir düğmeye basıp o yöndeki ışığı yakıyoruz.

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YALNIZCA DÖNÜŞ SİNYALİYLE YETİNMEDİ

Lawrence'ın arabalara duyduğu sevgi, başka bir sistem üzerine daha çalışmasına yol açtı. Bu diğer sistem de fren uyarısıydı. Sürücü fren pedalına bastığında bu kez aracın arkasında "STOP" yazılı bir tabela beliriyordu. Böylece arkadan gelen sürücüye durduğunu haber veriyordu. Bugünkü fren ışıklarıyla aynı sistem!

Fakat Lawrence bu tasarımlarının patentini almadığı için bu fikrinden bir kazanç sağlayamadı. Lawrence ailesindeki ilk mucit değildi. Annesi Charlotte Bridgwood, elektrikli bir ön cam temizleme mekanizması geliştirdi. Neyse ki o Lawrence gibi yapmayıp 1917'de patent başvurusu yaptı. Başvuru Ocak 1918'de onaylandı.

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Florence Lawrence ilerleyen yıllarda sinemadaki eski popülerliğini kaybetti. 1938'de hayatını kaybettiğinde ardında yalnızca filmlerini değil, otomobil güvenliğine ilişkin yenilikçi fikirlerini de bırakmıştı.