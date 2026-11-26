İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018 tarihinden beri arabuluculuk zorunlu olarak uygulanıyor. Arabulucuya gitmeden işçi alacakları için dava açılamıyor. Ancak, sendikasız iş yerlerinde çoğu işverenin arabuluculuğu kötü niyetli kullandığına dair şikâyetler gündeme geliyor. İşçi işten çıkartılırken eskiden muhasebe servisinde imzalatılan ibraname benzeri evraklar artık arabulucuda imzalatılıyor. İşçi, tüm alacaklarını aldığı, başka bir alacağının kalmadığını kabul ettiğine dair önceden hazırlanmış belgeleri imzaladığında pek çok hakkından vazgeçmiş oluyor.

Nitekim, HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan bir süre önce yaptığı açıklamada, arabuluculuk uygulamasından sonra özel sektörde işçilerin kıdem tazminatının fiilen ortadan kalktığını söyledi. Sendikalı iş yerlerinde sorun olmadığını ama sendikasız iş yerlerinde işçilerin arabulucuda kıdem tazminatını almış gibi gösterildiğini, işçilerin de haklarını arayamadıklarını belirtti. Arslan, işçilerin kağıt üzerinde işten çıkartılıp arabulucuda kıdem tazminatı ödenmiş gösterildiğini, daha sonra tekrar işe alındıklarını ifade etti.

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İŞVERENE HUKUK DERSİ GİBİ KARAR

Yargıtay’dan bu konuda ders niteliğinde emsal bir karar geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 24 Haziran 2026 tarihli (Esas No: 2026 / 3187, Karar No: 2026 / 6157) kararına konu dava, üç yıldır çalıştığı iş yerinden diğer bazı işçiler ile birlikte topluca çıkartılan işçi tarafından açıldı. İşçi dava dilekçesinde, işveren yetkililerinin yemekhanede kendilerini toplayarak hiçbir sebep göstermeden iş sözleşmelerinin sonlandırıldığını, bir arabulucunun kendilerini arayacağını belirterek iş yerini terk etmelerini istediğini belirtti. Bir hafta sonra arabuluculuk toplantısına davet edildiğini, işveren avukatının da hazır bulunduğu odada 29 işçinin tek tek arabuluculuk görüşmesine alındığını, önceden hazırlanmış 50 sayfalık metni imzalamasının istendiğini, imzalamadığı takdirde hiçbir hak ve tazminat alamayacağının söylendiğini, bu nedenle baskı altında imzaladığı arabuluculuk tutanağının iptal edilmesini istedi.

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İş mahkemesi, yapılan işlemin geçerli bir arabuluculuk faaliyeti olarak nitelendirilemeyeceğini, kanun hükümlerine göre usulüne uygun bir bilgilendirme olmadığını, arabuluculuk görüşmelerinin hiç yapılmadığını gerekçe göstererek arabuluculuk tutanağını iptal etti. Ancak, işverenin başvurusu üzerine istinaf mahkemesi, aynı iş yerindeki bazı işçilerin arabulucu tutanağı imzalamayıp işe iade davası açtıklarını, işçinin istese tutanağı imzalamayacağını gerekçe göstererek iş mahkemesinin kararını bozdu.

“İBRANAME GİBİ ARABULUCU TUTANAĞI OLMAZ”

İşçinin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yargıtay kararında, “Dairemize intikal eden dosyalardan, taraflar arasında henüz bir uyuşmazlık bulunmamasına rağmen, işverence başlatılan arabuluculuk süreci sonunda anlaşma belgesi düzenlenmesi şeklinde bir uygulamaya sıklıkla başvurulduğu anlaşılmaktadır” denildi.

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6325 Sayılı Kanun’un açıkça hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için öngördüğü arabuluculuk yönteminin amacına uygun kullanılması gerektiği belirtilen kararda, bir hakkın amacına aykırı kullanılmasının Türk Medeni Kanunu’na göre hakkın kötüye kullanımı anlamına geldiği kaydedildi. Arabuluculuğun, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi ve feshin sonuçlarına ilişkin muhasebe işlemlerinin yapılması için bir araç olarak kullanılamayacağı ifade edilen kararda, şöyle denildi:

“Arabuluculuk sistemi, iş sözleşmesinin sona erdirilmesi veya iş sözleşmesinden doğan alacaklara ilişkin ödeme belgelerinin düzenlenmesi amacıyla kullanılacak bir yöntem değildir. Belirtmek gerekir ki, ortada bir uyuşmazlık bulunmadığı halde, iş sözleşmesinden doğan borcun ifasına yönelik işlemlerin arabulucu önünde yapılması gerekmez. Salt ödemeyi belgelendirmek amacıyla yapılan bu uygulama, bir uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir yöntem değil aksine işverenin borcu ifa işlemine arabuluculuk anlaşma belgesi niteliği kazandırmak amacıyla başvurduğu bir yöntem olarak değerlendirilmelidir.”

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Arabulucu önünde yapılan anlaşmada, ibraya ilişkin Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilen kararda, aksi takdirde arabulucu önünde tarafların anlaşmasının imkansız hale geleceği vurgulandı. Kanuna göre, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılan hususlar hakkında dava açılamadığına dikkat çekilen kararda, ibra niteliği taşıyan arabuluculuk anlaşma tutanağının geçerli sayılamayacağı dile getirildi.

Kararda, dosya ve tanık anlatımlarına göre, işçilerin aynı gün içinde 10 ila 18 kişilik gruplar halinde arabulucuda hazır olan tutanakları imzaladığı, her birinin içeride yalnızca yaklaşık 5 dakika kaldığı, kanuna uygun bir arabuluculuk faaliyeti yürütülmediği, herhangi bir müzakere süreci işletilmeksizin arabuluculuk anlaşma belgesi düzenlendiği belirtilerek, bunun geçerli bir arabuluculuk belgesi olmadığı kaydedildi.