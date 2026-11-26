Son yılların en sevilen ve seyirciyle güçlü bir bağ kuran yapımlarından 'Aile Arasında'nın devam filmi '2 Aile Arasında', 4 Aralık’ta izleyicilerle buluşacak. Senaryosunu yine Gülse Birsel'in kaleme aldığı BKM yapımı filmi yine Ozan Açıktan yönetti. Engin Günaydın'ın canlandırdığı 'Fikret' ile Demet Evgar'ın hayat verdiği 'Solmaz'ın, aileler arasında patlak veren yeni bir krizin ortasında kalmalarıyla gelişen olayları beyazperdeye taşıyacak olan '2 Aile Arasında'ya yönelik hem izleyicilerde hem de sinema sektöründe oldukça yüksek bir beklenti hakim.

İlk filmin ışıltılı kadrosunda 'Gülümser Kurt' karakteriyle yer alan Devin Özgür Çınar, mesleğindeki otuzuncu yılını '2 Aile Arasında' ile kutlarken kariyerinin ilk devam filminde yeniden aynı ekiple bir araya gelmenin heyecanını yaşıyor. Kadroya 'Taşkın Aladağ' karakteriyle dahil olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ise kariyerinin onuncu yılını bu filmle kutluyor.

Geçtiğimiz hafta Habertürk'te yayımlanan röportajlarında Gülse Birsel ile Engin Günaydın, filmin ikincisinin çekilmesi için sokakta karşılaştıkları birçok kişiden baskı gördüklerini ifade etmişlerdi. Sokak baskısına maruz kalanlar sadece onlar değilmiş. Çınar da benzer bir baskıyla karşı karşıya kalmış.

İki oyuncu; '2 Aile Arasında'nın perde arkasından fenomenleşen hikâyenin sırrına, yapay zekânın sinemadaki geleceğinden kadın oyuncuların ekrandaki temsiline kadar pek çok başlığı Habertürk'e değerlendirdi

DİNMEYEN MERAK VE SETE UZANAN YOLCULUK

♦ İlk kez bir devam filminde yer almanın kendisi için yeni ve keyifli bir deneyim olduğunu dile getiren Devin Özgür Çınar, 'Aile Arasında'nın setinde kurulan bağın ikincisine de taşındığını vurgulayarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: İlk film zaten çok sevilmişti. Ekip de çok iyiydi; benim de çok sevdiğim, beğendiğim, hayran olduğum arkadaşlarım vardı. O yüzden ilk filmimizin seti de çok güzel geçmişti. İkincisi olunca heyecanlandık, sonra aramıza Batuhancığım katıldı. O da hemen ekipten biri hâline geldi, çok da güzel oynadı. Ben ilk defa devamı çekilen bir filmde yer alıyorum; bu da güzel bir duyguymuş.

Devam filminin gelip gelmeyeceği yönündeki merakın uzun süredir gündemde olduğunu belirten Devin Özgür Çınar, araya giren pandemi ve diğer gelişmelere rağmen izleyicilerin ilgisinin hiç azalmadığını söyledi. Sokakta karşılaştığı izleyicilerin kendisine sık sık "İkincisini çektiniz mi?" sorusunu yönelttiğini aktardı.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ise ilk filmi izlediği dönemde kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinden duyduğu mutluluğu anlatırken hem kamera önünde hem kamera arkasında oturmuş, aile olmuş bir ekibe dışarıdan katılmanın sorumluluğuna dikkat çekerek süreci şöyle özetledi: Ben ilk filmi izledikten sonra "İkincisi yapılsa da izlesek" derken yapım aşamasında kendimi içinde buldum. O yüzden çok mutluyum. Tabii ki büyük sorumluluk; hem çok yüksek kilometrede, işinde çok iyi insanlar var hem kamera önünde hem arkasında, hem de oturmuş, gerçekten aile olmuş bir ekip vardı. Onların içine homojen bir şekilde eklenmek ilk etapta bir oyuncu için avantaj gibi görünse de aslında dezavantaj ama sağ olsunlar; Gülse hanım ile Ozan hocayla ve tatlı oyuncularla birlikte bunun üstesinden geldiğimi düşünüyorum naçizane.

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FENOMENİN ARDINDAKİ KİMYA

♦ '2 Aile Arasında'nın daha ilk sahnelerinden itibaren kendini gösteren ince işçiliğin ardında güçlü bir bütünlük bulunuyor. Devin Özgür Çınar'a göre bu başarının ilk halkası, Gülse Birsel'in hiçbir ayrıntıyı şansa bırakmayan titiz senaryosu. Ozan Açıktan'ın rejisi, BKM'nin sunduğu üretim koşulları ve birbiriyle kimyası tutan kadro bu senaryoyu tamamlarken; Birsel'in toplumsal kodlara hâkimiyeti, filmin dar bir kitleye değil tüm aileye hitap etmesini sağlamış.

Devin Özgür Çınar, bu ortak emeği ve ortaya çıkan sıcaklığı şu sözlerle anlattı: Birincisi senaryo... Her zaman olduğu gibi yönetmen Ozan Açıktan ve kurulan iyi kadro. Bütün iyi koşullarda çekmemizi sağlayan BKM yapım şirketi. Bir araya gelmesi gereken her şey bir araya geldiği için de sonuç sürpriz olmadı. Gülse Birsel'in büyük titizlikle yazdığı, hiçbir şeyin şansa ve tesadüfe bırakılmadığı bir iş ve çok iyi bir kadro kuruldu. Kadronun kimyasının tutması da bence çok önemli bir unsur ve bu gerçekleşti. Başka ne gerekiyordu bilmiyorum, olması gereken her şey vardı. Bütün aileye hitap edebilen bir film olması da önemli. Gülse Birsel, Türk kodlarını çok iyi bildiği için izleyiciye çok hitap eden, herkesin defalarca izlediği ve izlemek istediği bir iş çıktı. Muhtemelen otuz sene sonra da 'Bizim Aile', 'Neşeli Hayat', 'Tosun Paşa', 'Süt Kardeşler' gibi izlenecek bir film oldu. Şimdiden fenomen hâline geldi.

SALONDAN ÇIKARKEN KALAN HİS

♦ Devin Özgür Çınar, insanların morale ve neşeye en çok ihtiyaç duyduğu anlarda içten kahkahaların kıymetini vurgulayarak; filmin görevini tamamladığını anlamak için salondan çıkanların tek bir cümlesinin yeteceğini belirtti: Şimdi çok içtenlikle, kahkahalarla gülmek her zaman olan bir şey değil. İlk film bunu başarmıştı, ikincisinde de benzer bir şey olacağını düşünüyorum. İnsanların morale, neşeye ve mutluluğa çok ihtiyaçları olduğu için herkese çok iyi gelmesini isterim. Filmi izledikten sonra yine aynı şekilde "Keşke bir daha izlesek" demeleri bence filmin yapması gerekeni yaptığını gösterir.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'e göre ise ortada uyumlu bir orkestra var ve çalan ezgi herkesin içinde bambaşka bir duyguya karşılık geliyor. Salondan çıkarken her izleyicinin kendi teline dokunan o duyguyu bizzat keşfetmesini şu sözlerle savunuyor: Çok güzel bir orkestra var gibi. Söylenen şarkı herkeste başka bir şey uyandıracak. "Umarım şöyle çıkarlar" diyerek izleyicilere bir beklenti çerçevesi çizmek istemiyorum; çünkü herkesin ayrı teline dokunacak yerler var. Tam sinema salonunun çıkışında seyirciye sorulacak bir soru aslında. O yüzden cevabı biraz onlara bırakalım diye düşünüyorum.

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YILLARIN İZİ VE KARİYER DÖNÜM NOKTALARI

♦ Meslekte geride bırakılan yıllar dönüp bakıldığında kimi zaman bir çırpıda akmış gibi görünüyor, kimi zamansa seyircinin belleğinde kalan bir sahneyle yeniden anlam kazanıyor. Otuzuncu yılında Devin Özgür Çınar için bu yolculuğun en kıymetli karşılığı, yıllar önce yer aldığı yapımların sokakta, hiç beklemediği anlarda insanlardan duyduğu cümlelerle yeniden canlanması. Kendi seçimlerinde istikrarın ve içe sinmenin izini süren Çınar, otuz yıllık serüveni ve bir projeye "Evet" derken baktığı ölçütleri şu şekilde anlattı: İnsan otuz seneyi duyunca bir yandan "Ne zaman geçti, bu kadar zaman geçti mi, ben hatırlamıyorum" diyor ama bir yandan da insanlarla karşılaşınca oynadığım bir yapımdan söz ediyorlar. O zaman hoşuma gidiyor; karşımdaki insanı çok seviyorum, çok tatlı buluyorum. "Bu kadar tatlı bir insanın bana bunları söylemesi ne kadar büyük bir şans; demek ki bazı şeyleri biraz doğru yapmışım" diye düşünüyorum. Sevdiğim, beğendiğim, istediğim şeyleri yapmaya çalıştım diyebilirim.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç cephesindeyse meslekte onuncu yılında geçmişe ve geleceğe bakarken zamanlamanın kendisi de dikkat çekici bir tesadüf taşıyor. 'Aile Arasında'nın gösterime girdiği 2017'de üniversite üçüncü sınıftayken kamera karşısına ilk kısa filmiyle geçen Yüzgüleç, bugün aynı evrenin devam filminde yer almanın mutluluğunu yaşıyor. Geride kalan yılları ve katettiği yolu şu cümlelerle ifade etti: Mesleğe başladığımda 'Aile Arasında'nın çekimleri yapılıyordu ve aynı yıl izleyicilerle buluştu. Güzel bir tesadüf. Geçmişteki on yıla bakınca sene sene saymamıştım. Üniversite üçüncü sınıftaydım, ilk kısa filmim kamera önündeki ilk deneyimimdi. Bence on senede güzel bir yol katetmişim gibi geliyor. Afişe bakınca böyle güzel insanların içinde, güzel bir kalemle, iyi bir yönetmenle yer almak çok kıymetli. Bence güzel gitti, daha ne olsun? İnşallah böyle devam eder, çok şanslıyım.

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YAPAY ZEKÂ VE İNSANIN HİSLERİ: YENİ DÖNEMİN EŞİĞİ

♦ Bilindiği üzere yapay zekânın sinema ve oyunculuk dünyasına hızla nüfuz etmesi, setlerden festivallere uzanan geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Devin Özgür Çınar, çağın getirdiği dönüşüme ket vurmanın mümkün olmadığını düşünse de, üretimin merkezindeki yaratıcı sezginin ve insan dokunuşunun yerini birebir alabileceği ihtimaline mesafeli. Çınar'a göre teknik alanda sunduğu olanaklar küçümsenmemeli ancak bu yeni dönemi keskin yargılarla karşılamak yerine süreci soğukkanlılıkla izlemek gerekiyor: Bilemiyorum. Bu çağa katılan bir şey olacaksa buna engel olamayız. Bir oyuncunun yaptığını ya da bir senaristin yazdığını birebir yapabilir mi bilmiyorum; bana şu an çok öyle gelmiyor ama yapay zekânın sinemanın teknik kısmında çok büyük bir desteği var, bu azımsanacak bir şey değil. Bunu tehlike ya da mutlak iyi bir şey olarak görmekten ziyade süreci izlemek lazım; daha çok yeni. Ön yargım yok ama "İyi ki geldin" gibi bir yaklaşımım da yok. Bakacağız, göreceğiz.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ise yapay zekâ ile sinemanın birbirinden kopuk değil, iç içe geçen bir hatta ilerlemesinin daha verimli sonuçlar doğurabileceğine inanıyor. Yapay zekâ destekli yapımların çeşitli mecralarda ve festivallerde karşılık bulabileceğini kabul etse de, sahnedeki ya da beyezperdedeki insani duygunun bambaşka bir yerde durduğunu savunuyor: İç içe bir şekilde ilerlerse çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Günün sonunda bir insanın yerini alabilir mi noktasında buna çok yakın değilim. Muhakkak bir şeyler yapılır, festivallere kabul edilir ama insanın hissi başka bir şey.

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KADIN OYUNCULARIN YAŞ SORUNSALI

♦ Oyunculuk alanının en köklü, en görünür meselelerinden biri de kadın oyuncuların yaş ilerledikçe karşılaştıkları rol daralması. Otuzlu yaşlardan itibaren anlatıların merkezinden anne ve teyze gibi kalıplara sıkıştırılma eğilimi, yalnızca yerel sektöre özgü değil; Hollywood'dan Bollywood'a kadar pek çok ülkenin sinema sektörüne uzanan küresel bir tabloya işaret ediyor. Kadınların yalnızca belirli bir yaş ve görünüm penceresine hapsedilmesi, hikâyelerin çeşitliliğini de eksiltiyor. Devin Özgür Çınar'ın işaret ettiği bu yapısal baskı, yaş almanın ve olgunlaşmanın doğallığıyla temsil edilmesinin önünde hâlâ önemli bir eşik olarak duruyor. Çınar, bu tablonun arkasında karar mekanizmalarının ve güzellik endüstrisinin belirleyici rolü olduğunu düşünüyor: Tabii ki haksızlık. Karar vericilerin ve yönlendirenlerin burada büyük etkisi var. Güzellik endüstrisinin dayatmaları yüzünden kadınların yalnızca genç ve güzel oldukları dönemde öne çıkarılması gibi bir durum söz konusu.