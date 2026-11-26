Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından yunus polislerince durduruldu. Araçtaki kar maskeli 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Takip sırasında meydana gelen kazalarda çok sayıda araçta hasar oluşurken, bazı araçlara kurşun isabet etti.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde devriye görevi yürüten Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak için "dur" ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsünün uyarıya rağmen kaçması üzerine sokak aralarında ekipler tarafından takip edildi. Yaklaşık 20 dakika süren takip sırasında bölgeye çok sayıda takviye ekip yönlendirildi. Şüphelilerin bulunduğu otomobili takip esnasında yaşanan kazalarda, çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Bazı araçlara ise kurşun isabet etti.

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ŞÜPHELİLER POLİSTEN KAÇAMADI

Yunus polislerinin sürdürdüğü takip sonucunda otomobil, Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durduruldu. Araçta bulunan M.A., A.O.E. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramalarda halk arasında 'keleş' olarak bilinen AK-47 uzun namlulu silah, kar maskeleri ve çeşitli malzemeler bulundu. Şüphelilerin silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, eylemin amacının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EVİNİN 3 KEZ KURŞUNLANDIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 yaşındaki M.A.'nın, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de trafikte yaşadığı tartışmanın ardından evinin aynı gecede 3 kez kurşunlandığı öğrenildi. M.A.'nın evine yönelik saldırı iddialarıyla bu olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor. Gözaltındaki 3 şüpheli, işlemleri için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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"ARACA KURŞUN İSABET ETTİ"

Takip sırasında mahalledeki araçların hasar gördüğünü belirten mahalle sakini Yusuf Can, "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Bir araca da kurşun isabet etti. 6-7 araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler" dedi.

"SİLAH SESLERİ DUYDUK"

Olay sırasında silah sesi duyduğunu ifade eden mahalle sakini Osman Özkurt ise, "Sesleri duyduktan sonra dışarı çıktık. 2 araç vardı, polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk. Onlar polislere, polisler de onlara sıktı. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben, Kaleşnikofu gördüm" diye konuştu.