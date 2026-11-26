Adana'da acı olay, 19 Ekim’de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine motosikletle gelen 2 kişiden A.E. (17), içeriye girip kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu’nu (15) tabancayla başından vurdu.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

DHA'daki habere göre Nurmuhammed’in vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, motosiklette kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı.

TETİKÇİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin istikametine gittiği belirlenen A.E.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Kurşunlar’ ve ‘Aylar’ adlı suç çetelerine yönelik operasyon düzenleyerek toplam 65 şüpheliyi yakaladı.

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Nurmuhammed Musaoğlu’na yönelik silahlı saldırının azmettiricilerinden olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla, 22’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

37 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nurmuhammed Musaoğlu, 37 gün sonra hayatını kaybetti. Musaoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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CENAZE NAMAZI KILINDI

Nurmuhammed'in cenazesi dün, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Musaoğlu için burada cenaze namazı kılındı.

"OĞLUM DÜNYAYA DOYAMADI"

Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, oğlunu son yolculuğuna öperek uğurladı. Törende anne Nursel Musaoğlu, "Benim oğlum küçüktü, daha dünyaya doyamadan gitti" diyerek gözyaşı döktü. Nurmuhammed, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.