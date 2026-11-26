Bir babanın en zor anı... Öpe öpe oğula veda
Adana'da, temizlik ürünleri satılan iş yerinde başından tabancayla vurulan, tedavi gördüğü hastanede 37 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, toprağa verildi. 47 yaşındaki baba Ercüment Musaoğlu, oğlunu son yolculuğuna öperek uğurlarken, 43 yaşındaki anne Nursel Musaoğlu ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
Adana'da acı olay, 19 Ekim’de Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine motosikletle gelen 2 kişiden A.E. (17), içeriye girip kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu’nu (15) tabancayla başından vurdu.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
DHA'daki habere göre Nurmuhammed’in vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, motosiklette kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı.
TETİKÇİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin istikametine gittiği belirlenen A.E.’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
65 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Kurşunlar’ ve ‘Aylar’ adlı suç çetelerine yönelik operasyon düzenleyerek toplam 65 şüpheliyi yakaladı.
29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Nurmuhammed Musaoğlu’na yönelik silahlı saldırının azmettiricilerinden olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla, 22’si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
37 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Nurmuhammed Musaoğlu, 37 gün sonra hayatını kaybetti. Musaoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Nurmuhammed'in cenazesi dün, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'na getirildi. Musaoğlu için burada cenaze namazı kılındı.
"OĞLUM DÜNYAYA DOYAMADI"
Namazın ardından baba Ercüment Musaoğlu, oğlunu son yolculuğuna öperek uğurladı. Törende anne Nursel Musaoğlu, "Benim oğlum küçüktü, daha dünyaya doyamadan gitti" diyerek gözyaşı döktü. Nurmuhammed, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.