Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya'ya gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında görüşme teklifini yanıtsız bırakmasının ardından, nükleer silah üretiminde kullanılan maddelerin üretildiği tesisleri ziyaret ederek daha fazla nükleer silah geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Kim'in açıklaması, giderek gelişen nükleer programından vazgeçmeyeceğini ve ülkesinin nükleer güç statüsünü pekiştirmekte kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, biri yeni açılan, diğeri genişletilmekte olan iki nükleer madde üretim tesisini inceledi. KCNA tarafından yayımlanan fotoğraflarda Kim ve üst düzey askeri yetkililerin, silah yapımında kullanılabilecek düzeyde uranyum üretmek için kullanılan santrifüjlere benzeyen yoğun sıralar arasından yürüdüğü ve savaş başlığı olduğu değerlendirilen nesnelerin sergilendiği salonları gezdiği görüldü. Fotoğrafların bazılarının bulanık olduğu dikkati çekti.

KCNA, Kim'in ayrıca nükleer enerjiyle çalışan ekipmanların üretildiği bir tesisi ve bir nükleer araştırma enstitüsünü ziyaret ettiğini bildirdi.

Kuzey Kore, 2010 yılında ülkenin başlıca nükleer kompleksi Yongbyon'u ziyaret eden Amerikalı akademisyenlere bir uranyum zenginleştirme tesisini göstermesinden bu yana, bu tür tesisleri birkaç kez kamuoyuna açıkladı. Ancak Pyongyang yönetimi, Kim'in bu hafta ziyaret ettiği nükleer madde üretim tesislerinin nerede bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kuzey Kore, haziran ayında Kim'in bir uranyum zenginleştirme tesisine yaptığı ziyareti duyururken tesisin bazı bölümlerini kamuoyuyla paylaşmış, bunun üzerine uzmanlar söz konusu tesisin Yongbyon'da bulunan ek bir uranyum zenginleştirme tesisi olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

NÜKLEER PROGRAMA ABD VE GÜNEY KORE GEREKÇESİ

KCNA'nın haberine göre Kim, son tesis ziyaretinin, "Kore Yarımadası'na her an yaklaşan değişken nükleer tehditlere" karşı Kuzey Kore'nin savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Kim ayrıca ABD'yi, bölgesel müttefiklerini nükleer enerjiyle çalışan denizaltılara sahip olmaya teşvik etmekle ve nükleer silahlarını bu ülkelerle paylaşma taahhüdünde bulunmakla suçladı.

Kim, "Nükleer silahlara sahip olmamızın geçerliliği ve somutluğu ile nükleer kapasitemizi nitelik ve nicelik bakımından güçlendirme eğilimi, geri döndürülemez bir gerçekliktir." ifadelerini kullandı.

Kim, Güney Kore'ye atıfta bulunarak, "en tehlikeli düşman devletle sınır komşusu olmanın kaçınılmaz gerçekliği" karşısında, farklı görevler için çeşitli alanlarda düşük etkili taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının kritik ve acil olduğunu da belirtti.

Kuzey Kore, Güney Kore ile arasındaki gerilimin arttığı son yıllarda bu tür taktik nükleer silahları geliştirmeye ve konuşlandırmaya odaklanmıştı.

TRUMP, KİM İLE GÖRÜŞME İSTEĞİNİ YİNELEDİ

Trump, geçen hafta Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Çin'i ziyaret ederken Kim ile diplomatik temasları yeniden başlatma isteğini yineledi. Ancak Pyongyang yönetiminin Trump'ın teklifine kamuoyu önünde yanıt vermemesi nedeniyle iki lider arasında bir görüşme gerçekleşmedi.

Trump, bu hafta New York Post gazetesine verdiği röportajda Kim'in görüşme teklifini geri çevirdiği yönündeki değerlendirmeyi reddederek, "Hayır, görmezden gelmedi. Biliyorsunuz, orada birçok lider vardı. Bir gün görüşeceğiz. Sadece bunun için doğru zaman değildi. İki günlük süreç oldukça yoğundu." dedi.

Trump ayrıca ilk başkanlık döneminde Kim ile sürdürdükleri mektup alışverişini yeniden başlatarak diplomatik temasları istediği zaman canlandırabileceğini öne sürdü. Ancak iki liderin "yakın zamanda" mektuplaşmadığını da kabul etti.

Kim daha önce, ABD'nin ülkesine yönelik "düşmanca politikasından" vazgeçmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silah sahibi bir devlet olduğu yönündeki statüsüne saygı göstermesi halinde müzakerelere dönebileceğini söylemişti.