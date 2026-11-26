Her ikisi de Oscar ödüllü olan Hollywood yıldızlarının temsilcileri ortak bir açıklama yaparak, "Ailemizin çıkarları doğrultusunda mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve daha fazla yorum yapmayacağız. Medya haberlerinde 'kaynaklara' atfedilen herhangi bir yorum, aslında ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden gelmektedir" dedi.