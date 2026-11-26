Angelina Jolie ve Brad Pitt Fransa'daki Miraval Şatosu için anlaşmaya vardı
Angelina Jolie ve Brad Pitt, Fransa'daki şarapevi ve şarap bağlarını içeren Miraval Şatosu için anlaşmaya vardı. Beş yıllık çekişmenin sonunda, eski çiftten ortak açıklama geldi
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin Fransa'daki ortak şaraphane ve şarap bağlarını barındıran Château Miraval ile ilgili yaklaşık beş yıldır süren hukuk mücadelesi sona erdi.
Pitt, eski eşi Jolie'nin bir yıl önce şaraphaneyi satmasının ardından, Şubat 2022'de ona karşı dava açmıştı. Davanın gerekçesi Jolie'nin, her iki tarafın da diğer tarafın onayı olmadan böyle bir satış yapmayacağına dair anlaşmaya uymadan şaraphaneyi satmış olmasıydı.
Aynı yılın sonlarında Jolie, 2016'daki boşanma davaları başladığından beri Pitt'in intikam savaşı yürüttüğünü iddia ederek karşı dava açtı. Şaraphanenin satışı konusundaki hukuki mücadele, oyuncunun eski eşine karşı taciz iddialarıyla devam etti.
Yıllar süren davada yaşanan çekişmelerin ardından, eski eşler dün birbirlerine karşı açtıkları davaları geri çekmek ve anlaşmazlığı çözmek için başvuruda bulundu.
Her ikisi de Oscar ödüllü olan Hollywood yıldızlarının temsilcileri ortak bir açıklama yaparak, "Ailemizin çıkarları doğrultusunda mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve daha fazla yorum yapmayacağız. Medya haberlerinde 'kaynaklara' atfedilen herhangi bir yorum, aslında ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden gelmektedir" dedi.
Eski eşler hukuki anlaşmazlıklarını çözmüş olsa da, Brad Pitt'in, Angelina Jolie'nin şaraphanedeki hissesinin yarısını sattığı Rus iş insanı Yuri Shefler'e karşı açtığı dava sürüyor.
Jolie, kendine ait hisseleri, içecek üreticisi ve dağıtıcısı olan Stoli Grubu bünyesindeki Shefler'ın Tenute del Mondo şirketine satmıştı. Pitt, eski eşinin hisselerini sattığı değer üzerinden geri satın alabilmek için mahkemeden bir karar talep ediyor. Pitt ayrıca açıklanmayan miktarda tazminat da istiyor.
Bir zamanlar Hollywood'da 'Brangelina' olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie ikilisi, uzun yıllar süren birlikteliklerinin ardından 2014'te evlendi. Jolie'nin iki yıl sonra açtığı boşanma davası, 2019'da resmi olarak sonuçlandı.
Eski çiftin birlikteliğinden 20 yaşındaki Shiloh ve 18 yaşındaki ikizler Knox ve Vivienne olmak üzere üç biyolojik çocuğu var. İkilinin ayrıca, ilişkilerinden önce Jolie'nin evlat edinip Pitt'in nüfusuna geçirdiği 25 yaşındaki Maddox'un yanı sıra birlikte evlat edindikleri 23 yaşındaki Pax ve 21 yaşındaki Zahara olmak üzere üç çocuğu daha bulunuyor.
Çiftin 2016'daki ayrılıklarından bu yana, altı çocuğun Pitt ile kopuk bir ilişkisi oldu. Zamanla görüşmelerin tamamen bittiği öğrenilirken, beş çocuğun mahkeme kararıyla 'Jolie-Pitt' olan soyadından Pitt'i attığı öğrenildi. Şu anda yasal başvuruda bulunmayan tek çocuğu Knox olsa da, Pitt'in biyolojik tek oğlunun da onun soyadını kullanmayı çoktan bıraktığı biliniyor.