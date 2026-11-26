Hatay'da olay, 19 Kasım günü akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan iş yerine motosikletli ve yüzleri maskeli iki kişi tarafından ateş açıldı ve olay sonucunda iş yeri ile önünde park halinde bulunan 31 plakalı iki araçta maddi hasar meydana geldi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'daki habere göre aynı gün ilerleyen saatlerde ise Yeni Mahalle'de park halinde bulunan iş yeri sahibi İ.T.'ye ait araca motosikletli iki şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Meydana gelen iki ayrı kurşunlama olayıyla ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.S., A.Ş., L.K. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, olaylarla ilgili adli tahkikata başlandı.

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YEMEK YERKEN 9 KİŞİ SALDIRDI

Şüphelilerin motosikletle gelip, iş yerine ve araca kurşun yağdırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık iki ay önce arkadaşlarıyla bir lokantada yemek yediği sırada 9 kişinin saldırısına uğrayan Mehmet Tezer, çıkan tartışmada sağ gözüne aldığı darbe nedeniyle kör oldu.

AYNI ŞÜPHELİLER KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Olaydan iki ay sonra Tezer’in iş yeri, aynı şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bu olayların ardından sokakta korkuyla yürüdüklerini ifade eden Tezer, bu şahısların bir an önce yakalanıp yaptıklarının cezasını çekmelerini istediklerini söyledi.

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"NEDEN SALDIRDIKLARINI ANLAMADIK"

İş yerini kurşun yağmuruna tutan şüphelilerin iki ay önce yemek yediği esnada saldırıp bir gözünü kaybetmesine neden olduğunu söyleyen Mehmet Tezer, "Arkadaşlarımızla yemek yerken bir anda 9 kişinin saldırısına uğradık. Neden saldırdıklarını, ne olduğunu anlamadık. Saldırıda bir arkadaşımız 7, diğer arkadaşımız ise 3 yerinden yaralandı.

"SAĞ GÖZÜM YÜZDE 97 GÖRMÜYOR"

Ben de sağ gözüme aldığım darbeler nedeniyle görme kaybı yaşadım. Şu anda sağ gözüm yüzde 97 oranında görmüyor. Saldırganlar bize silah, muşta ve bıçaklarla saldırdı. Yaklaşık üç arkadaşımız hastanelik oldu. Olayın ardından şikayetçi olduk.

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"İKİ AY SONRA İŞ YERİMİ KURŞUNLADILAR"

Ancak daha sonra yabancı numaralı hesaplarından bizi arayarak şikayetimizi geri çekmememiz durumunda başımıza kötü şeyler geleceğine ilişkin tehditlerde bulundular. Biz de bu görüşmeleri avukatımıza ileterek dosyamıza ekledik. Bu olaydan yaklaşık 45-50 gün sonra iş yerimizi kurşunladılar.

"ARAÇLARIMIZA ATEŞ AÇTILAR"

Ardından araçlarımıza da ateş açıldı. O sırada dükkanda abim, amcamın oğlu, kuzenim ve bir arkadaşımız olmak üzere yaklaşık 4 kişi vardı. Çok şükür kimsenin canına bir şey gelmedi. Saldırılarda bizim 2 aracımızla birlikte müşterilerimize ait 3 araç da kurşunların hedefi oldu.

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"RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ"

Bizi tehdit eden ve bu olaylara karıştığını düşündüğümüz kişilerin hâlâ dışarıda serbestçe dolaşması hem bizi hem ailemizi hem de akrabalarımızı tedirgin ediyor. Artık rahatça hareket edemiyoruz. Dükkanımızı açıyoruz ancak korku içinde çalışıyoruz. Bu kişilerin bir an önce yakalanmasını ve yaptıklarının cezasını çekmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.