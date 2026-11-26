Açıklamada, "Andy, 23 Kasım Pazartesi günü ailesi yanındayken evinde huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

Duran Duran üyeleri Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes ve Roger Taylor da uzun süreli dostlarına veda ederek, “Andy, hikayemizin en başından beri yanımızdaydı,” ifadelerini paylaştı.