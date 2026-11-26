Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor yaşamını yitirdi
Efsanevi müzik grubu Duran Duran'ın kurucu üyesi ve gitaristi Andy Taylor, 65 yaşında hayatını kaybetti
Giriş: 26 Kasım 2026 - 08:47 Güncelleme:
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İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın gitaristi Andy Taylor, bir süredir mücadele ettiği prostat kanseri nedeniyle hayata veda etti.
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Müzik grubu ve Taylor'ın ailesi, Instagram üzerinden yaptıkları ortak açıklamada, 65 yaşındaki gitaristin prostat kanserine karşı verdiği "uzun ve cesur mücadelenin" ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Açıklamada, "Andy, 23 Kasım Pazartesi günü ailesi yanındayken evinde huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.
Duran Duran üyeleri Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes ve Roger Taylor da uzun süreli dostlarına veda ederek, “Andy, hikayemizin en başından beri yanımızdaydı,” ifadelerini paylaştı.