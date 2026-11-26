Spor yazarları Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçını değerlendirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini elde etti. Spor yazarları, bu karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"GUENDOUZI HAMLESİ ÇOK YERİNDEYDİ"
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe dün gece stadı dolduran taraftarı önünde adeta Kadıköy'deydi... İlk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolü Fenerbahçe'ye geçti. Bu arada Vedat'ın vuruşuyla top ağlara gitti ama faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Bunun dışında Oğuz'un kaçırdığı elverişli bir pozisyon vardı. Greenwood'un hazırladığı pozisyonda Vedat fırsatçılığını gösterdi. Bu golden sonra yine kontrol son 15 dakikaya kadar Fenerbahçe'deydi. Sonra Shakhtar Donetsk baskı kurdu. Fenerbahçe de iyi savunma yaptı. Emre Belözoğlu'nun son Guendouzi hamlesi çok yerindeydi. Sonuçta çok önemli bir üç puan kazanıldı.
"MAÇI ORTA ALANDA KAZANIRSIN"
Halil Özer (Milliyet): 94 dakika çalıştı, mücadele etti, kontrollü oynadı, disiplinini bozmadı ve üç puanı almayı başardı Fenerbahçe. Shaktar maça iyi başladı. Ama bu iyi başlama sadece 8-9 dakika sürdü. Ne demişler maçı orta alanda kazanırsın. Fenerbahçe rakibine tek bir pozisyon bile vermedi, neredeyse kaleye şutları yok. Bu da Fenerbahçe’nin başarısı. Sonuç olarak 3 puan daha haneye yazdı.
"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRMELİSİN"
Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe deplasmanda, Shakhtar Donetsk de deplasmanda.... Üstelik adamlar 24 saat savaş psikolojisiyle yaşıyor. Futboldan çok canının derindeler. Yani kantarın topuzu psikolojik olarak Fenerbahçe'den yana ağır bakıyor. Ama maç başladığında görüyoruz ki, Fenerbahçe savunmaya çekilmiş, rakibin gelmesini bekliyor. Galiba Emre Belözoğlu kendini hâlâ Kasımpaşa'nın hocası sanıyor. Burası Fenerbahçe ve güç dengeleri senin bu kadar lehineyken, rakibe daha ilk dakikadan psikolojik üstünlüğünü kabul ettirmelisin. Yine Shakhtar savunmasının hatasından Kante'nin kaptığı top, Kerem'in sağ kanada uzun pası ve Greenwood'un plasesi sonucu kaleciden dönen topu tamamlayan Vedat skor tabelasını lehimize değiştirdi. İkiyi atıp bir türlü rahatlayamasak da 3 puan hayat verdi.
"FENERBAHÇE 'KAZANAN TAKIM' KİMLİĞİNİ HATIRLADI"
Murat Özbostan (Sabah): Bu sadece bir galibiyet değildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, lig aşamasının 5. haftasında alınan çok değerli bir deplasman zaferiydi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar karşısında Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'si, hem taktik disiplini hem de karakteriyle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa'da ayakta kalma mücadelesinde önemli bir adım attı. Şimdi sıra, bu galibiyetin getirdiği özgüveni Süper Lig'e de taşımakta. Bu gece Fenerbahçe, "kazanan takım" kimliğini hatırlattı. Arda Turan'ın takımının gösterdiği mücadeleydi tebrik etmek lazım. Bu psikolojiyle futbol oynamak kolay iş değil.
"OLIVER ÇOK BAŞARILIYDI"
Mustafa Çulcu (Sabah): İngiliz Michael Oliver 41 yaşında. Dünya hakemliğinin referans isimlerinden biri. Uluslararası hakemlikte kazandığı itibar, büyük organizasyon tecrübesi, yönetme kapasitesi, standardı ve otoritesi ile şüphesiz kendi kuşağının en iyisi. 58'de atılan golün ilk çıkışında Vedat ofsayt iptal doğru. 80'de Bondar-Brown mücadelesinde Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Oyuncular hakeme, oyuna ve birbirlerine çok saygılıydılar. Michael Oliver çok başarılıydı.