"ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRMELİSİN"

Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe deplasmanda, Shakhtar Donetsk de deplasmanda.... Üstelik adamlar 24 saat savaş psikolojisiyle yaşıyor. Futboldan çok canının derindeler. Yani kantarın topuzu psikolojik olarak Fenerbahçe'den yana ağır bakıyor. Ama maç başladığında görüyoruz ki, Fenerbahçe savunmaya çekilmiş, rakibin gelmesini bekliyor. Galiba Emre Belözoğlu kendini hâlâ Kasımpaşa'nın hocası sanıyor. Burası Fenerbahçe ve güç dengeleri senin bu kadar lehineyken, rakibe daha ilk dakikadan psikolojik üstünlüğünü kabul ettirmelisin. Yine Shakhtar savunmasının hatasından Kante'nin kaptığı top, Kerem'in sağ kanada uzun pası ve Greenwood'un plasesi sonucu kaleciden dönen topu tamamlayan Vedat skor tabelasını lehimize değiştirdi. İkiyi atıp bir türlü rahatlayamasak da 3 puan hayat verdi.