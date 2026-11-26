İstanbul Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım tarihinde meydana gelen olayda 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yangın çıkmış, o sırada apartmanda bulunan futbolcu Ömer Ege Özyurt (12) ve kuzeni Defne Özyurt (6) ile birlikte toplam 6 kişi dumandan etkilenmişti.

İHA'da yer alan habere göre dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılmıştı. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, pazartesi düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

Ömer Ege’nin ardından kuzeni Defne Özyurt da 5 günlük hayat mücadelesini kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocukların yakınları, evin önünde toplanarak taziyeleri kabul etti. Öte yandan dumandan etkilenen Ela Özyurt'un tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. ise tutuklanmıştı.

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Yaşadıkları olayla ilgili konuşan Ömer Ege’nin babası ve Defne Özyurt’un amcası Şenol Özyurt, "Olay 19 Kasım’da gece oldu. İki sokak ileride benim evim var. Burası babamın aile binası. Binanın birinci katında bir ateş çıkıyor. Ateş kendiliğinden büyüyor. Sonra içinde tek yaşayan bir vatandaş ‘Yangın var’ diyerek kapıyı açıp dışarı çıkıyor. O sırada camlar patlıyor. Lodos da olduğu için binanın içerisine duman fazla yoğunlaşıyor. Binanın merdiveninden en üste yükseliyor. İçindeki yeğenlerimiz anne ve babasını arıyor. Yeğenlerimiz o sırada dış kapıyı açıyorlar. O şiddetle Ömer Ege’nin başına çarpıyor ve kapıya yığılıyor. Yeğenlerimden bir tanesi o anda yatak odasında uyuyor. Diğeri de belki biraz oksijenli alanda kitlenmiş bir şekilde kalıyor. Sonra itfaiyeye haber veriyorlar. Bana da kızım arayarak yangın olduğunu söyledi. Geldiğimde itfaiye girişi yeni yapmıştı. O sırada kardeşim Soner Özyurt, yandaki binanın çatı katına çıktı. Kendi çatısının üstüne geçti. Bir kat aşağı atlıyor ve yatak odasında kızının uyurken alıyor. İtfaiyeciler o arada içeri giriyor. İtfaiyeciler tahliye etmeye başladı" dedi.

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"AMBULANSA ÇOCUĞUMU ELİMLE KOYDUM"

Şenol Özyurt, "Biz buradan gittikten sonra itfaiyeciler soğutma çalışmalarına başladı. Ambulansa çocuğumu elimle koydum. ‘Allah senin yolunu açık etsin’ dedim. Defne’yi ambulansa koydum. Ona da aynısını söyledim. Diğer yeğenim Ela geldi. Ona da ‘Kalacaksın kızım’ dedim kendisine. Ambulanslar buradan yaklaşık 30-40 dakika hareket edemedi. Sonra yola çıktık. Sirenler çalmasına rağmen önü boş olan araçların sırf trafik cezası yememek için kırmızı ışıkta ambulans araçlarına yol vermedi. Hastaneye vardık. Çocukların hepsi acile alındı. Tıbbi müdahaleler yapıldı. Servise alındı. Servis doktoru çocuk oldukları için ‘Ben de bir anneyim. Ömrümde acile inmedim. Ama bugün indim’ diyerek gözyaşlarıyla bize bunu anlattı. Bizi çok duygulandırdı. Sonrasında Ömer Ege’nin durumu ağırdı. Defnenin durumu biraz daha ileriydi. Maşallah bizim Elamız direndi. Onda beyin hasarı oluşmamıştı. Kalp çalışmasında fazla düzensizlik yoktu. Ömer Ege’nin hayatını kaybettiği haberi verildi. Adli Tıp süreçleri başladı" dedi.

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Şenol Özyurt, "Bu binanın içerisinde yaşayan kişi kendi miraslarıyla ilgili paylaşımlarında sıkıntı var. Eşinden ayrı. Paylaşım sorunlarında ‘Ben bu binayı yakarım’ diye birkaç kez söylemler olmuş. Bunu komşular da duymuşlar. Ömer Ege’mizi ahirete uğurladık. Bugün de Defne’nin de Hakkın rahmetine kavuştuğunu gördük. Ela’nın dün akşam servise alındığını, hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik. Şükür ediyoruz. Allah bize Ela’yı bağışladı. Evin sahibinin aldığımız habere göre tutuklama kararıyla ceza evine gönderildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.