3 çocuğun önünde Esin'e kıymıştı! Eş katilinden haber var
Çorum'da, boşanma aşamasında olduğu eşi 42 yaşındaki Esin Özdemir'i tabancayla vurarak öldüren ve yaklaşık 11 saatlik ikna çabalarının ardından kafasına ateş ederek kendini vuran 44 yaşındaki Gökhan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Çorum'da kadın cinayeti, 24 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi.
ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE KATLİAM
Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özdemir (44), boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i (42), 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü.
KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ
İHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, Gökhan Özdemir kendisini eve kilitlemesi sebebiyle içeri giremedi.
3 ÇOCUĞU POLİS EVDEN ÇIKARDI
Özdemir daha sonra, çocuklarının çıkmasına izin verdi. 3 çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.
11 SAATLİK İKNA ÇALIŞMASI
Ekiplerin yaklaşık 11 saat süren çabalarına rağmen ikna olmayan şahıs, silahla kafasına ateş ederek kendisini vurdu.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Gökhan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.