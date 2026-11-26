Çorum'da kadın cinayeti, 24 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE KATLİAM

Edinilen bilgiye göre, Gökhan Özdemir (44), boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i (42), 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada tabancayla vurarak öldürdü.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

İHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, Gökhan Özdemir kendisini eve kilitlemesi sebebiyle içeri giremedi.

3 ÇOCUĞU POLİS EVDEN ÇIKARDI

Özdemir daha sonra, çocuklarının çıkmasına izin verdi. 3 çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.

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11 SAATLİK İKNA ÇALIŞMASI

Ekiplerin yaklaşık 11 saat süren çabalarına rağmen ikna olmayan şahıs, silahla kafasına ateş ederek kendisini vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gökhan Özdemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti.