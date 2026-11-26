Adana'da korkunç olay! Ağabeyini öldürüp banyo yaptırdı
Adana'da, evde ölü bulunan 48 yaşındaki Musa Soyarslan'ın kardeşi 35 yaşındaki H.S., ağabeyinin intihar ettiğini söyledi. Otopside Soyarslan'ın, kafasında birkaç yerde bıçak kesisi, çene altında cam kesisi ve yüzünde morluklar tespit edildi. Maktule banyo yaptırıldığı da belirlenirken H.S. tutuklandı
Adana'da edinilen bilgiye göre, olay 22 Kasım akşamı Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve geldiğinde ağabeyi Musa Soyarslan'ı (48) yerde hareketsiz yatarken bulan H.S. (35), polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Musa Soyarslan, evde ölü bulunmuştu.
KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Soyarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı.
CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra yakınları tarafından teslim alınan Soyarslan'ın cenazesi, Tufanbeyli'de toprağa verildi.
KAFASINDA BIÇAK ÇENE ALTINDA CAM KESİSİ
Yapılan ilk otopside Musa Soyarslan'ın kafasında birkaç yerde bıçak kesisi, çene altında cam kesisi ve yüzünde morluklar tespit edildi.
"AĞABEYİM İNTİHAR ETTİ" SAVUNMASI
H.S.'ye bu izler sorulduğunda ağabeyinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi.
ÖLDÜKTEN SONRA BANYO YAPTIRILMIŞ
Ayrıca yapılan incelemede Musa Soyarslan'ın öldükten sonra banyo yaptırıldığı de belirlendi. H.S., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.