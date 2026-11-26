Eskişehir'de şehit olan 5 asker için tören düzenlendi
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran'ın katılımıyla askeri tören gerçekleştirildi. Törende; Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Personel Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan için dualar edildi. Törenin ardından şehitlerin naaşları, toprağa verilmek üzere askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Eğitim uçuşu için havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, önceki gün saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde kaza kırıma uğramıştı.
Kazada, Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit oldu. Şehitlerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
ESKİŞEHİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ
Ankara Adli Tıp Kurumu'nda şehitlerin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitler için bugün Eskişehir'de tören düzenleniyor. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek.