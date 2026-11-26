ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1 milyon dolarlık piyango ödülünü kazanan El Salvador uyruklu Ariel Antonio Velasquez-Morales, ödülü almasından bir hafta sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.

Massachusetts Piyangosu, hafta sonu Morales'in 1 milyon dolarlık ikramiye çekini tutarken hafifçe gülümsediği bir fotoğrafını paylaştı. Ancak Morales, 10 dolara satın aldığı kazı kazan piyango biletinin kendisine büyük ikramiyeyi kazandırdığı East Boston semtinde, salı günü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

El Salvador vatandaşı olan Velasquez-Morales, ICE'nin açıklamasına göre 10 yılı aşkın süredir ülkede yasa dışı olarak bulunduğu gerekçesiyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

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ICE'ın sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Boston kentindeki ICE görevlilerinin Velasquez-Morales'i 24 Kasım'da East Boston mahallesinde düzenlenen göçmenlik denetimi operasyonları sırasında gözaltına aldığı kaydedildi.

ICE, Morales'in ikramiyesini nakit olarak almayı tercih ettiğini belirtti. Bu seçenek, vergiler kesilmeden önce kendisine tek seferde 650 bin dolar ödenmesi anlamına geliyordu. Kazandığı paranın akıbetinin ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

Morales, 2013 yılında, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde, Teksas'taki Rio Grande Vadisi üzerinden ABD'ye yasa dışı giriş yaptı ve 24 Nisan 2014'te bir göçmenlik hakiminin hakkında sınır dışı edilmesi yönünde karar verildi.

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TRUMP'IN SIKI GÖÇMEN POLİTİKASI

ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinin en kapsamlı sınır dışı operasyonunu gerçekleştirme sözü vermesinin ardından göçmenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde gözaltılar sınır bölgelerinden ülkenin iç kesimlerine kayarken, ICE'nin gözaltı faaliyetlerini artırmasıyla birlikte sert yöntemler de kurumun uygulamalarının belirgin özelliklerinden biri haline geldi.

Temmuz 2026 itibarıyla ICE gözetimindeki kişi sayısı yaklaşık 66 bine ulaştı. Bu rakam, Trump'ın bir önceki yıl göreve başladığı dönemde gözaltında tutulanların sayısına kıyasla yaklaşık yüzde 70'lik artış anlamına geliyor.