Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, 21 Kasım'daki silah kazasında yaralanarak şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün ile 24 Kasım'da Eskişehir'de Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan beş askere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır diledi.

"GEÇEN HAFTA 4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetler kapsamında geçen hafta dört PKK'lı teröristin teslim olduğunu, hudutlarda ikisi terör örgütü mensubu 601 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 16 bin 922'ye, engellenenlerle birlikte toplam sayının ise 67 bin 172'ye ulaştığını bildirdi.

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BAKAN GÜLER, ABD'YE RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ABD'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında ABD Savaş Bakanı ile görüşeceğini açıkladı.

Aktürk, Gazze'de ağırlaşan kış koşulları, insani yardımların yetersizliği ve İsrail'in saldırılarının Filistin halkının yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını belirterek, Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsızlık hakkını teyit eden BM Genel Kurulu kararını memnuniyetle karşıladıklarını, İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

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KIZILELMA İLE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ENVANTERE GİRDİ

Aktürk, son bir haftada Karayel Karinalı Bot'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığını, MKE tarafından çeşitli roket motoru ve mühimmatların Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Azak harp başlığı ve 35 milimetre parçacıklı mühimmatın ise savunma sanayisi paydaşlarına teslim edildiğini bildirdi.

Yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Aktürk, "Bu kapsamda, 2026 yılı içerisinde 4 adet HÜRKUŞ uçağı envanterimize alınmıştır. Kızılelma ile de insansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayimizin tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sayesinde, yerli ve milli sistemlerimizin geliştirilmesine, çeşitlendirilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılmasına kararlılıkla devam edilmektedir" dedi.

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Aktürk, TSK ile toplum arasındaki bağı güçlendirmek ve çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla özellikle ulaşılması zor bölgelerdeki köy okullarını kapsayan "Mehmetçik Köyümde" projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaya ve üstlendiği görevleri yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.

BAKANLIKTAN MALATYA VE ESKİŞEHİR'DEKİ HELİKOPTER KAZALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Bakanlık, Malatya ve Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan helikopterlere ilişkin şunları kaydetti:

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"Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır.

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Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"AKDENİZ'DE DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAYA DEVAM EDECEK"

Bakanlık, Libya'da saldırıya uğrayan Rus gemisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz’e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditler yakından takip edilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca tarafsız bir devletin karasularında hasmane faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Libya tarafı da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşımıştır. Savaşan tarafların, başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Ülkemiz, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz’de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

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SOMALİ'DEKİ DENİZ KUVVETLERİ TESİSLERİ

Bakanlık, Somali'de temeli atılan deniz kuvvetleri tesislerinin, ülkenin deniz güvenliğinin sağlanması ve askeri altyapısının güçlendirilmesi amacıyla inşa edildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Somali ile imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında Somali’nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlamaktadır.

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Temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri de söz konusu iş birliği kapsamında Somali’nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askeri altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ülkemiz, Somali’nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.