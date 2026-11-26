Eşi gözaltında... Ön otopsi raporu: Darp ve boğulma
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunan 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün, darp edilip boğulduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
Denizli'de kan donduran olay, dün Merkezefendi ilçesinde yaşandı. Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki iki katlı bir apartmanda kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNMUŞTU
AA'daki habere göre ikinci kattaki evde Fedai Karagöz, elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.
OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Fedai Karagöz'ün cenazesinin Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi işlemleri tamamlandı.
DARP İZLERİ VE BOĞULMA
Hazırlanan ön raporda Fedai K'nin cesedinde darp izine rastlandığına yer verildiği, ayrıca boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Fedai Karagöz'ün cenazesi, bugün Merkezefendi Gazioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bozburun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
EŞİ VE 2 ŞÜPHELİ EMNİYETTE
Olayla ilgili gözaltına alınan Fedai Karagöz'ün eşi A.K. ile B.K. ve M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.