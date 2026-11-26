Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın kır evinde meydana geldiği bildirilen hırsızlık olayında yeni gelişmeler var. İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'nde bulunan Anmer Hall adlı kır evinde, pazartesi günü meydana gelen soygun olayı sonrası iki şüpheli yakalanmıştı.

Tutuklanan 34 yaşındaki Mirgen Doku ve 32 yaşındaki Arilen Ndoci adlı iki kişinin, hırsızlık amacıyla eve girme ve koruma altındaki bir alana izinsiz girme suçlarından yargılanacağı açıklanmıştı. Arnavut uyruklu şüphelilerin dün görülen duruşmasının ardından, mülkten nelerin çalındığına dair yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

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Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde savcılar, evden bir saat ve altı çift kol düğmesinin çalındığını iddia etti. Duruşmada iki sanıktan da savunma yapmaları istenmedi. Şüphelilerin tutukluluk halleri, 30 Kasım'da yapılacak bir sonraki duruşmaya kadar devam edecek.

EVDE DEĞİLLERDİ

Galler Prensi William, Prenses Kate ile üç çocukları Prens George (13), Prenses Charlotte (11) ve Prens Louis (8) olay sırasında mülkte bulunmuyorlardı. Aile, Windsor Kalesi arazisindeki Adelaide adlı bir başka kır evini ana ikametgahları olarak kullanıyor.

EV, KRALİÇE ELIZABETH'İN HEDİYESİYDİ

Ailenin hafta sonları ve tatil günlerini geçirdiği Anmer Hall adlı ev, 2022'de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth tarafından William ve Kate çiftine, 2011'deki düğünlerinin ardından hediye edilmişti. 10 yatak odalı bu kır evi, Prenses Kate'in kanserle mücadelesi sırasında da onun 'sığınağı' olmuştu.

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Şubat 2024'ün sonunda önleyici kemoterapi tedavisine başlayan Middleton, Eylül 2024'te tedavinin sona erdiğini kamuoyuna duyurduğu videoyu bu evde çekmişti.