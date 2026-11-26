Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

"Bundan sonraki süreç istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallara göre nihai tasfiyeye dönük olacaktır. Bugün aldığımız tedbirleri yatırımcılarımızın haklarına dönük yaklaşımlarımızı paylaşacağız. Piyasa dolandırıcıların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Hastalıklı yapılarla mücadele ederken bünyeye zarar vermeden, meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek süreci yönetiyoruz. Aceleci değerlendirmelerle kimseyi haksız töhmet altında bırakmamak hukuk devleti anlayışımızın gereğidir. Bu süreçte birçok dezenformasyonlar, siyasi polemikler yapılıyor. Bunlara bakmadan somut bilgi ve belgelere dayalı şekilde bu şekilde süreci yönetiyoruz. Sermaye piyasalarımızı korumak bakış açılarımızın bir diğer önemli boyutudur. Hastalıklı yapıdan kurtulan sermaye piyasalarımız sonuna güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Sorunun üzerine önemle ve ciddeyetle çok boyutlu şekilde gidilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tasfiye süreçlerinin kurumlarımızın genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, ödemelerin adil ve hızlı şekilde yapılması için Fon Koordinasyonu Kurulu kurulmuştur. Toplamda 11 kez toplanmış çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir.

Gerek yargı gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanında yetkili ve zorunlu kurumlardır. Her kurum kendi alanında kararını almakta ve kamuoyunda bunları paylaşmaktadır. Sürecin her yönüyle incelenmesi ve denetlenmesi adına Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. 21 müfettiş ve uzmanla denetleme yapılmaktadır. Hata, ihmal ve kusurların tespitinin yanısıra sistemdeki açıkların belirlenmesi DDK'nın gündemindedir. Fon Koordinasyon Kurulu ve SPK kararları doğrultusunda olağan tasfiye süreci işletilmiştir. Hedef Porföy'de hisse satışlarının yarın hesaba geçecek olması nedeniyle yarın yani Cuma günü ödenecektir. Olağan fon sürecinde tüm ödemeler yarın gerçekleşmiş olacak. Fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Pusula ve Tera fonları için olağanüstü tasfiye sürecine gidilmiştir. Bu bağlamda yüce Mecsilimize teşekkür ediyoruz.

Aşağı yukarı 200 milyara yakın ödeme bu süreçte gerçekleşmiştir. 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az birisine ödeme yapılmıştır. 401 754 tekil yatırımcıya ise net yatırım t utarının veya porföy değerinin ara ödeme olarak tamamı yarın ödenmiş olacaktır. Bu da toplam tekil yatırımcının yüzde 88'ine tekabül eden rakamdır. 21 bin 723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL alan yok şeklinde gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Ayni olarak yapılan ödemeleri dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üzerine çıkmaktadır. Herkese 1 milyon TL ödeme diye kural yok. 1 milyon TL'ye kadar ödeme var kanundan kaynaklanan.

Bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, Hazine'den yapılmamıştır. Bütün ödemeler fonlardaki likit kaynaklar kullanarak, likit hale çevirebilecek kaynaklarla, geri kazanım hesaplarında sağlanan birikimlerle gerçekleştirilmiştir. Diyelim ki yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10 bin 680 yatırımcı var. Bunlara herhangi ödeme yapılmamıştır. Hisse senedi yoğun fonlar olarak bildiğimiz serbest fonların portföy değeri ise yatırımcılara aktarılacak kaynak olarak belirlenmiştir. Piyasalarda değer neyse onun üzerinden hareket edilmiştir. Geçmişte manipüle edilmiş değerler üzerinden hareket edilmemiştir.

Net yatırım tutarında da enflasyon farkı hesaplanmamıştır. İlgili kurumlarımızın kararları çerçevesinde bu hesaplama yapılmadan net giriş ve çıkışlar üzerinden yapılan hesaplamayla bu ödemeler yapılmıştır. Bunlar olağanüstü tasfiyedeki ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında hak sahiplerine mahsup edilecektir.

Bu tasfiye sürecinde geri kazanım çok önemli unsur. Hukuk dışı haksız veya fahiş kazanç elde etmiş kişilerin sistemin bu parayı ödemesine dönük mekanizma oluşturultur. TMSF bünyesinde hesaplar açılmıştır. Her fon kendi içinde bir hukuka sahiptir. Her bir fona gelen geri ödemeler o fona gelen ödemeler için kullanılmıştır. TMSF bu süreçe çok önemli rol oynamıştır. Bugüne kadar toplam 45 milyar TL'nin üzerinde tahsilat sağlanmaştır. Bu süreç devam etmektedir. Sürecin başından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve SPK yoğun çalışmalarına devam etmektedir. Bütün bağlantılar ve hareketler incelenmekte, tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilmektedir.

Burada diğer husus yurt dışına çıkarılan varlıklardır. MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde kaynak sözkonusudur. Bu alanda da MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışında haksız kazançların yurt içine getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın haklarını korumak, sorumluların hesap vermesini sağlamak birbirini tamamlayan sorumluluklarımızdır. Fon Koordinasyon Kurulu yatırımcı mağduriyetlerin önlenmesi için kalıcı ve yapısal tedbirler alınmasına yönelik değişiklikler öngören taslak hazırlanmış, meclise gönderilmiştir.

Hiçbir suistimali karşılıksız bırakmadan bu süreci titizlikle yürütmeye devam edeceğiz. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde yaptığımız ödemeleri tamamlamış bulunuyoruz. Sadece 9 fonla ilgili ödeme süreci tasfiye sürecinde devam edecektir. Ara ödeme süreci olağan tasfiye çerçevesinde devam edecektir. Ödemeler hak sahiplerine normal tasfiye süreçlerinde kurallar çerçevesinde ödenmeye devam edecektir. Özellikle gayrimenkullerin nakde çevrilmesi zaman alacaktır.

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ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK:

Dün itibariyle 11. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren çok önemli kararlar alınmıştır. SPK kanununda değişiklik öngören taslağın hazırlık çalışmaların tamamlanmış olmasıdır.

İnşallah taslak gazi Meclisimizde gerekli kabul gördükten sonra vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının teminat alınması sağlanmış olacaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızda yürütülen 638 şüpheli bulunmaktadır. 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır. 550 gerçek 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuştur. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen para dondurulmuş iadesi için gerekli olan karşılıklı adli işbirliği çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır.

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 45,36 milyar tl tahsil edilmiştir. Maddi kaynakların yurt dışına aktarılan konusunda bakanlık olarak gerekli adımları attık. İnşallah paramın getirilmesi için gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci ele alıyor Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Aziz vatandaşlarımıza bu sürece verdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bizim milletimizden başka baştacı yapacak bir değerimiz yoktur.

Fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. SPK tarafından yapılan suç duyuruları yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkmasıyla soruşturma derinleştirilecektir. İddianame yazım aşamasına gelmiştir. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında savcılarımız gece gündüz çalışmaktadır. Biz manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcıyı ayırmak için hassasiyeti sürdürüyoruz. Aziz milletime şükanlarımı sunuyorum.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK:

Ekonomik kalkınma açısından kritik öneme sahip sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için önemli adımlar attık. Yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri, sermaye piyasalarında bu türden sorunların yaşanmaması için aldığımız tedbirleri sizlerle paylaşmak istiyorum. SPK Ağustos sonunda bir fon rehberi yayınladı. Bu rehberle bu tür riskleri önemli ölçüde bu türden sorunların yaşanmaması için çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirdi.

Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştikleri işlemler fon portföy değerinde yüzde 20 gibi üst sınıra bağlandı. Şeffaflık artırıldı. KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiği yüzde 5'ten yüzde 3'e indirildi. Dolaylı payı yüzde 10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başladı. Bunlarla yetinmedik, özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlanndı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların repo-ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi. Nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi. Bütün yatırımcılar nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalak zorunda. Yatırım foni ihraç sayısını şirkette çalışan porföy yönetici sayısına bağlayan şartlar getirildi.

Bu düzenlemeler Ağustos sonunda açıklandı ve Eylül başı itibariyle uygulamaya konuldu. SPK Teknoloji Dönüşüm Projesi çalışııyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı işleneceği büyük veri platformu kuruluyor. VDK'dan yapılan 25 müfettiş görevlendirmesiyle gözetim ve denetim kapasitesi artırıldı.

SPK'nın fonlarda mahipülasyona yönelik incelemesini Kasım sonunda tamamlanması bekleniyor. 16 Eylül-26 Kasım arası dönemde; 56 hisse senedi tarandı, fonlarla alakalı 21 hisse senedinde; 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 591 kişi hakkında işlem yasağı uygulandı. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edildi.

Bu süreçte SPK ciddi bir çalışma ortaya koymuştur. Sermaye piyasalarında güveni pekiştirecek ilave adımlar atılacak. Sermaye Piyasası Kanunu'Nda değişiklik yapılacak, kurumsal kapasite güçlendirilecek. Sermaye Piyasası Kanunu ne getirecek? Sorunlu fonlara erken ve etkin müdahale yetkisi getirecek. SPK'ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkisi güçlendiriliyor. Zararların tazmini. Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor.

Erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezi kurulması ve bankacılık sektörü dahi kurumlar arası bilgi paylaşımı hızlandırııyor. Caydırıcılığın artırılması lazımdır. Mahipülasyon, bigi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, ağır yaptırımlar gelecektir. Yatırımcının korunması hususu değerlidir. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin mali yapısının ve tazmin mekanizlarının güçlendirilmesi önemlidir.

MSCI uyum süreci ile ilgili olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Fonların koordineli işlemlerine dönük güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması. Meclis'e sevk edilecek kanun teklifiyle bu koşulu sağlamış olacaktır. Açıklanan fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulamasını sağlayacak standartların geliştirilmesinin tebliği çalışması başladı.

Daha önce fon rehberi kapsamında hayata geçirdiğimiz bazı düzenlemeler MSCI uyum sürecinde önemli adımları içeriyordu. Pay sahipliğinde şeffaflık konusunu çözmüştük. KAP'a yapılacak bildirimlerin eşzamanlı olarak İngilizce olarak yayınlanması şartı getirildi ve şu anda uygulamada.

Haziran ve Eylül aylarında hesaplama yöntemleri güncellendi. Serbest fonlarda birtakım kuralları hayata geçirdik. MSCI koşullarına uyum için bir çalışmaı grubu kurduk. Koordinasyonunu HAzine Maliye Bakanı Yardımcımız yapıyor. İlgili kurumlar esastır. SPK; Borsa İstanbul kritik bileşenler. MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranı hesaplama yöntemi çalışmaları MSCI önerileriyle uyumlu olarak tamamlanmış olacaktır.

Mevzuat eksiklikleri muhtemelen en geç önümüzdeki yılın başında tamamlanmış olur. Uygulama denetim konusunda birçok adım atıldı. Kararlı şekilde sürdürülecek. Önümüzdeki dönemde erken uyarı ile anlık gözetim yapılacak. Yapay zeka destekli sistemle manipülasyon erken tespit edilecek. Büyük veri ile etkin denetim yapılacak. MKK, Takasbank ve d iğer kurumların verileri tek platformda, hızlı analiz gerçekleştirilecek. Güçlü kadro ile kalıcı kapasite olacak. Özlük haklarında iyileştirme, yeni yetenekler kazandırılacak.

Son olarak fon piyasalarındaki gelişmelerin ekonomiye etkileri hususunda bilgi vermek istiyorum. Dolaylı etkiler daha ön planda. Piyasa algısı beklentilerde bu dönemde bir bozulma yaşadık. Fon problemleriyle küresel beklentilerdeki bozulma, küresel piyasalardaki çalkantılar maalesef üstüste geldi. İlk gün söylediklerimizle şu anda da aynı fikirdeyiz. Sınırlı sorunla dar bir alanda sorunla karşı karşıyaydık. Fon meselesinin küresel olumsuz konjonktürde, piyasa ortamına denk gelmiş olması beklentileri daha da bozdu.

Ayrıntılar geliyor...