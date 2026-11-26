Mustafa Keser'in eşi Nilüfer Keser vefat etti
Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 26 Kasım 2026 - 14:52 Güncelleme:
Şarkıcı Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser'in vefatıyla sarsıldı. Nilüfer Keser, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Mustafa Keser, "48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.
Nilüfer Keser'in cenaze töreni de belli oldu. Yapılan açıklamada Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü Hasdal Çamlıvadi Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
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