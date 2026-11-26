Cem Dizdar Beşiktaş'ın Batum yolcuğunu yorumladı: "Avantaj çileye dönmüş"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Batum'da karşılaşıyor. Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar, kötü hava nedeniyle Rize'ye inen ve Batum'a karayoluyla ulaşan siyah-beyazlıların yorucu yolculuğunu, Önder Özen'in "hikayesi olan kahramanlar" sözlerini, Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı... Daha Fazla Göster Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Batum'da karşılaşıyor. Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar, kötü hava nedeniyle Rize'ye inen ve Batum'a karayoluyla ulaşan siyah-beyazlıların yorucu yolculuğunu, Önder Özen'in "hikayesi olan kahramanlar" sözlerini, Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı yapamamasını, Galatasaray derbisi öncesi dinlenme süresini ve UEFA'nın İsrail takımlarına yönelik tutumunu değerlendiriyor. Daha Az Göster