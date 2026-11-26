Serdar Ortaç'tan Derya Uluğ’a: Ne buldun bu herifte?
Müzisyen çift Derya Uluğ ile Asil Gök, dün akşam evlendi. Derya Uluğ, düğünde sahneye çıkan Serdar Ortaç'ın "Ne buldun bu herifte?" sorusuna yanıt verdi
Giriş: 26 Kasım 2026 - 12:48 Güncelleme:
10 yıldır birlikte olan Derya Uluğ ve Asil Gök, dün akşam İstanbul'da dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin de katıldığı düğünde Serdar Ortaç sahne aldı.
Ortaç, Derya Uluğ'a "Ne buldun bu herifte?" sorusunu yöneltti. Eğlenceli anların yaşandığı diyalogda Uluğ, "Yakışıklı, merhametli ve çok yetenekli" yanıtını verdi.
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