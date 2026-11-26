Fenerbahçe'nin zaferi dış basında yankı buldu: Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı elde ettiği 1-0'lık galibiyet dünya basınında da geniş yer buldu. İşte sarı-lacivertliler için atılan o manşetler...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'e konuk olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin bu zaferi, dış basında büyük yankı uyandırdı.
SINJALI: F.BAHÇE'NİN KAHRAMANI MURIQI
Fenerbahçe'nin kahramanı Muriqi. Kosovalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atarak bir kez daha Fenerbahçe'nin kahramanı oldu. Kosova Milli Takımı kaptanı, attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.
TIMONI: MURIQI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İZ BIRAKTI
Muriqi Şampiyonlar Ligi'nde yine iz bıraktı, Shakhtar'a karşı gol attı. 'Korsan' lakaplı Muriqi, bu maçta ilk 11'de yer aldı ve ikinci yarıda golünü kaydetti. İlk yarıda da bir gol attı ancak bu gol iptal edildi.
SPORT: MAÇ İSTANBUL'DA GİBİYDİ
Londra'daki maç, İstanbul'daki alışılagelmiş atmosferden pek farklı değildi. Fenerbahçe, Arda Turan'ın takımının gerçek anlamda ev sahibi desteğinin olmamasından faydalandı.
MUNDO DEPORTIVO: MURIQI SHAKHTAR'I DEVİRDİ
Muriqi, Shakhtar'ı devirerek Fenerbahçe'ye üst üste ikinci galibiyetini kazandırdı. Kosovalı oyuncunun ikinci yarıda attığı gol, Türk takımının çekişmeli geçen maçta üç puanı alması için yeterli oldu.
BBC: ETKİLEYİCİ ÜÇ PUAN
Fenerbahçe, Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselme umutlarını artırdı. Türk kulübü, Liverpool'a karşı evinde aldığı etkileyici üç puanın ardından Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
THE SUN: TÜRK LOKUMU, SHAKHTAR'I MAĞLUP ETTİ
Türk Lokumu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gergin geçen maçta Shakhtar'ı mağlup etti. Muriqi'nin golü Türk devine Şampiyonlar Ligi'nde tek gollü bir galibiyet kazandırdı.
AS: MURIQI, ARDA TURAN'I CEZALANDIRDI
Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunun tek golü galibiyeti getirdi ve Shakhtar'ın turu geçme şansını zorlaştırdı. Türk takımı 16. sıraya kadar yükseldi.
A BOLA: 18 YILDIR GÖRÜLMEYEN SEVİNÇ
Muriqi, Fenerbahçe'ye 18 yıldır görülmeyen bir sevinç getirdi. Türk takımı 2007-2008 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kazanamamıştı. Sarı-lacivetliler bir önceki maçta Liverpool'u da yenmişlerdi.
TUTTO MERCATO: MURIQI FARK YARATAN İSİMDİ
Korsan yine fark yaratan isimdi. Muriqi bir kez daha kritik bir gol attı ve Fenerbahçe yine kazandı. İstanbul kulübü onu transfer etmenin meyvelerini topluyor. Performansı, Lukaku'nun takımın hücum hattında neden giderek daha az öne çıktığını da açıklıyor. Korsan lakaplı forvet, emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor.