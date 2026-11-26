Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ilkokulun önünde göğsünden tabancayla vuran saldırgan, daha sonra eve giderek aynı silahla kendisini vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kocanın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Yeşilyurt boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle karşı karşıya gelen Taksim, yanında bulunan tabancayı belinden çıkarıp Filiz Yeşilyurt'u göğsünden vurdu. Olayın ardından bölgeden ayrılan Taksim, evine giderek aynı silahla kendisini vurdu.

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Silah sesleri üzerine yapılan ihbarlar sonrası olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Taksim Yeşilyurt ile Filiz Yeşilyurt'a ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Karı-koca, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Filiz Yeşilyurt, tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, adamın tedavisi sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.