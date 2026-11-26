İstanbul Bağcılar'da, 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde saat 12.25 sıralarında iddiaya göre sürücü Muhammed Tacettin Ç. (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek kullandığı otomobille kaldırımdaki yayalara çarptı.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde otomobilin çarptığı Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu'nun (59) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BİR KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi ise Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Otomobil sürücüsü ekipler tarafından gözaltına alındı.