Türkiye ile AB arasında 2013 yılında başlayan vize serbestisi diyaloğunda belirlenen 72 kriterden 66'sı tamamlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Plan Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, bütçe görüşmelerinin ardından 6 kriterden biri olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uyumlanması maddesinin Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Meclis'e sunulacak kriterdeki ilerlemeye göre, Europol ile iş birliği anlaşmasının imzalanması, cezai konularda adli iş birliğinin güçlendirilmesi, terörle mücadele mevzuatında değişiklik yapılması, yolsuzlukla mücadele ve Geri Kabul Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin yükümlülükler üzerinde de çalışmalar sürdürülecek.

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TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulması planlanan düzenlemede özellikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişikliği öne çıkıyor. Kişisel verilere ilişkin kriter kapsamında, ilgili kamu kurumlarının çalışmaları sonucunda hazırlanan kanun değişikliğine ilişkin olarak 23 Ekim'de Avrupa Komisyonu ile teknik toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantıda görüşülen hususlara ilişkin teknik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kriterin karşılanmasının, bir diğer kriter olan Europol ile iş birliği anlaşmasının imzalanmasına imkan sağlayacağı öngörülüyor.

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Öte yandan; söz konusu düzenlemenin Meclis'ten geçmesi, vizesiz seyahat için tek başına yeterli olmayacak. Türkiye'nin kalan kriterleri yerine getirdiğinin Avrupa Komisyonu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Ardından ise komisyonun hazırlayacağı yasa teklifinin, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul görmesi gerekiyor.

Vize muafiyetinin yürürlüğe girmesi ile Türk vatandaşları, Schengen ülkelerine 180 günlük dönem içerisinde 90 güne kadar kısa süreli seyahatlerini vizesiz gerçekleştirebilecek. Süreç tamamlanana kadar Türk vatandaşları Schengen vizesi almaya devam edecek. Bu süreçte başvuruların kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. 15 Temmuz 2025'ten bu yana da Kademeli Vize Sistemi uygulanıyor.